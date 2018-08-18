RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4431443244334434

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:32

для тех, кто сильно переживал о долгах жкх
долги платят тока лохи и трусы
#хуженебудет

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7533
З нами з: 05.06.16
Подякував: 697 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:39

  zРадио написав:Т.е. проверить не удастся - понятно


Следите за текстом. Я не утверждал что стоимость образования растет, я не утверждал что стоимость отдых выросла и сверхдифицит.

Я говорил о двух частных случаях. Так что предлагаю, у Вас все равно как видно, куча свободного времени. Докажите к примеру что ни в одном лицее в Киеве цена не выросла. Или что у всех собственников, которые занимаются сдачей у моря бизнес пошел вниз.

Или еще вариант, мы находим арбитра на форуме. Спорим, на одну(2,3) тысячи долларов. О том что цена в киевском лицее(который я назову) не подорожала Вы выигрываете спор, доказав что я балабол, получаете материальный приз.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 10.09.11
Подякував: 457 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Т.е. проверить не удастся - понятно
почему? web кэш...
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3893
З нами з: 06.04.16
Подякував: 854 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:02

Пошла смотреть, какие нынче планировки предлагают...
Квадратно-гнездовые уже не в моде? Не, *лять, как это вообще можно такое придумать? Проект ZIM
Если бы я была дизайнером на таких объектах, у меня бы начали проявляться суицидальные наклонности
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 19 чер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 09.08.15
Подякував: 379 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:05

  Natt написав:Пошла смотреть, какие нынче планировки предлагают...
Квадратно-гнездовые планировки уже не в моде? Не, *лять, как это вообще можно такое придумать? Проект ZIM
Если бы я была дизайнером на таких объектах, у меня бы начали проявляться суицидальные наклонности
ЗображенняЗображення

А снаружи дом сильно авангардный или простая коробка типа Тетриса?
барабашов
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 16.06.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:10

  барабашов написав:А снаружи дом сильно авангардный или простая коробка типа Тетриса?

Кстати, у самого комплекса интересная концепция, мне нравится "город в городе". И он уже частично введен в эксплуатацию.
Зображення
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 09.08.15
Подякував: 379 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4431443244334434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18525 3040805
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 16:34
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197999
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13801
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.