RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4432443344344435

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:23

  kingkongovets написав:для тех, кто сильно переживал о долгах жкх
долги платят тока лохи и трусы
#хуженебудет

Зображення

Это туфта журналистов и их газеты.
В Украине планируют реструктуризировать коммунальные долги украинцев
https://zn.ua/ECONOMICS/v-ukraine-plani ... 8042_.html

В Украине ужесточат штрафы за долги по коммуналке
В следующем отопительном сезоне для украинцев вырастут штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ). В документе, в частности, говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств.

"Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в документе.

При этом должникам обещают и более мягкий способ решения проблемы – например, реструктуризацию.

"В Меморандуме действительно прописано, что правительство берет на себя обязательство уменьшить долги за коммунальные услуги. С одной стороны, они хотят усилить штрафные санкции, которые сейчас фактически не действуют, с другой стороны, должникам будут предлагать реструктуризацию, а с третьей стороны, они хотят расширить возможности коллекторских компаний, чтобы, если будут возникать неразрешимые ситуации, можно было выбивать долги", – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
player
Аватар користувача
 
Повідомлень: 200
З нами з: 22.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:47

  reus написав:
  kingkongovets написав:мы оплатим и их долги и как следствие - избирательную компанию слуг, поздравляю вас

Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.

Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ.
Но тоже думаю что фейк.
airmax78
 
Повідомлень: 35015
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4102 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4432443344344435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18525 3040866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 16:34
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197999
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13801
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86925)
19.06.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.