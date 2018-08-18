Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:23

kingkongovets написав: для тех, кто сильно переживал о долгах жкх

долги платят тока лохи и трусы

#хуженебудет



для тех, кто сильно переживал о долгах жкхдолги платят тока лохи и трусы#хуженебудет

Это туфта журналистов и их газеты.В следующем отопительном сезоне для украинцев вырастут штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг.Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ). В документе, в частности, говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств."Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в документе.При этом должникам обещают и более мягкий способ решения проблемы – например, реструктуризацию."В Меморандуме действительно прописано, что правительство берет на себя обязательство уменьшить долги за коммунальные услуги. С одной стороны, они хотят усилить штрафные санкции, которые сейчас фактически не действуют, с другой стороны, должникам будут предлагать реструктуризацию, а с третьей стороны, они хотят расширить возможности коллекторских компаний, чтобы, если будут возникать неразрешимые ситуации, можно было выбивать долги", – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.