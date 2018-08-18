Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В Украине ужесточат штрафы за долги по коммуналке В следующем отопительном сезоне для украинцев вырастут штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ). В документе, в частности, говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств.
"Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в документе.
При этом должникам обещают и более мягкий способ решения проблемы – например, реструктуризацию.
"В Меморандуме действительно прописано, что правительство берет на себя обязательство уменьшить долги за коммунальные услуги. С одной стороны, они хотят усилить штрафные санкции, которые сейчас фактически не действуют, с другой стороны, должникам будут предлагать реструктуризацию, а с третьей стороны, они хотят расширить возможности коллекторских компаний, чтобы, если будут возникать неразрешимые ситуации, можно было выбивать долги", – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
kingkongovets написав:мы оплатим и их долги и как следствие - избирательную компанию слуг, поздравляю вас
Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.
Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ. Но тоже думаю что фейк.
airmax78 написав:Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ. Но тоже думаю что фейк.
Когда Зе объявил, что собирается в гаранты, все тоже восприняли это как шутку.
kingkongovets написав:мы оплатим и их долги и как следствие - избирательную компанию слуг, поздравляю вас
Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.
Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ. Но тоже думаю что фейк.
Зебіли в захваті.
А шо їм не можна? Ахметову і бородатій бабусі можна, чому не можна зебілам. Наливають всім