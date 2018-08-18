Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В Украине ужесточат штрафы за долги по коммуналке В следующем отопительном сезоне для украинцев вырастут штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ). В документе, в частности, говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств.
"Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в документе.
При этом должникам обещают и более мягкий способ решения проблемы – например, реструктуризацию.
"В Меморандуме действительно прописано, что правительство берет на себя обязательство уменьшить долги за коммунальные услуги. С одной стороны, они хотят усилить штрафные санкции, которые сейчас фактически не действуют, с другой стороны, должникам будут предлагать реструктуризацию, а с третьей стороны, они хотят расширить возможности коллекторских компаний, чтобы, если будут возникать неразрешимые ситуации, можно было выбивать долги", – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
kingkongovets написав:мы оплатим и их долги и как следствие - избирательную компанию слуг, поздравляю вас
Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.
Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ. Но тоже думаю что фейк.
airmax78 написав:Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ. Но тоже думаю что фейк.
Когда Зе объявил, что собирается в гаранты, все тоже восприняли это как шутку.
kingkongovets написав:мы оплатим и их долги и как следствие - избирательную компанию слуг, поздравляю вас
Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.
Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ. Но тоже думаю что фейк.
Зебіли в захваті.
А шо їм не можна? Ахметову і бородатій бабусі можна, чому не можна зебілам. Наливають всім
reus написав:Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.
В тот день, когда простят долги по ЖКХ, я перестану платить все, кроме частного ЖЭКа, который придет и отрубит свет/тепло без всяких судов. До этого я считал что нужно быть порядочным человеком и платить коммуналку вовремя, хотя это было не выгодно - пени не было, или она была символической.
reus написав:Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.
В тот день, когда простят долги по ЖКХ, я перестану платить все, кроме частного ЖЭКа, который придет и отрубит свет/тепло без всяких судов. До этого я считал что нужно быть порядочным человеком и платить коммуналку вовремя, хотя это было не выгодно - пени не было, или она была символической.
Я буду платить в любом случае. Если перестанут платить налоги, за услуги и товары, государство Украина перестанет существовать. В мои планы это не входит. Политики у корыта меняются, а государство у нас одно. Не хочется быть частью кацапии. У независимой Украины еще есть шанс стать благополучным государством, а у колонии Украина, нет.
UA А как это стало возможно такая нереальная сумма? Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто. Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?