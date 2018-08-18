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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4433443444354436>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:23

  kingkongovets написав:для тех, кто сильно переживал о долгах жкх
долги платят тока лохи и трусы
#хуженебудет

Зображення

Это туфта журналистов и их газеты.
В Украине планируют реструктуризировать коммунальные долги украинцев
https://zn.ua/ECONOMICS/v-ukraine-plani ... 8042_.html

В Украине ужесточат штрафы за долги по коммуналке
В следующем отопительном сезоне для украинцев вырастут штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ). В документе, в частности, говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств.

"Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в документе.

При этом должникам обещают и более мягкий способ решения проблемы – например, реструктуризацию.

"В Меморандуме действительно прописано, что правительство берет на себя обязательство уменьшить долги за коммунальные услуги. С одной стороны, они хотят усилить штрафные санкции, которые сейчас фактически не действуют, с другой стороны, должникам будут предлагать реструктуризацию, а с третьей стороны, они хотят расширить возможности коллекторских компаний, чтобы, если будут возникать неразрешимые ситуации, можно было выбивать долги", – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
player
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:47

  reus написав:
  kingkongovets написав:мы оплатим и их долги и как следствие - избирательную компанию слуг, поздравляю вас

Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.

Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ.
Но тоже думаю что фейк.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:25

  airmax78 написав:Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ.
Но тоже думаю что фейк.

Когда Зе объявил, что собирается в гаранты, все тоже восприняли это как шутку.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  player написав:При этом должникам обещают и более мягкий способ решения проблемы – например, реструктуризацию.
предлагаю вместо ипотеки 10% кредиты на коммуналку, на тот же срок.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:19

  Natt написав:
  Vlad442 написав:
  Natt написав:Как вам планировка? Зато нет переплаты за коридор-кишку...

Выход из туалета в гостиную? Очень спорное решение. Я бы так не делал.

Это не моя перепланировка, это варик от застройщика. Мне прям интересно, кто купит это, если такой же площади можно найти нормальную планировку.

Планировка неплохая, но, как мне кажется, застройщик пытается натянуть на глобус сову. Отличную ван-бедрум превратить в плохую ту-бедрум.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:23

  airmax78 написав:
  reus написав:
  kingkongovets написав:мы оплатим и их долги и как следствие - избирательную компанию слуг, поздравляю вас

Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.

Это самое плохое, вообще, что можно придумать. Типа моратория на выселение ипотечников. Мораторий убил ипотеку на долгие годы и стал одной из причин смерти целого ряда банков. Если это не фейк - эта инициатива может обнулить все ЖКХ.
Но тоже думаю что фейк.


Зебіли в захваті.

А шо їм не можна? Ахметову і бородатій бабусі можна, чому не можна зебілам. Наливають всім

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... nergorynke
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:28

  kingkongovets написав:для тех, кто сильно переживал о долгах жкх
долги платят тока лохи и трусы
#хуженебудет

Зображення

Знаю одного эксрегионала, у него долг по коммуналке, только по одной квартире 1 200 000 грн.
Вот человек обрадуется.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.

В тот день, когда простят долги по ЖКХ, я перестану платить все, кроме частного ЖЭКа, который придет и отрубит свет/тепло без всяких судов.
До этого я считал что нужно быть порядочным человеком и платить коммуналку вовремя, хотя это было не выгодно - пени не было, или она была символической.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:40

  Vlad442 написав:
  reus написав:Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.

В тот день, когда простят долги по ЖКХ, я перестану платить все, кроме частного ЖЭКа, который придет и отрубит свет/тепло без всяких судов.
До этого я считал что нужно быть порядочным человеком и платить коммуналку вовремя, хотя это было не выгодно - пени не было, или она была символической.

Я буду платить в любом случае. Если перестанут платить налоги, за услуги и товары, государство Украина перестанет существовать. В мои планы это не входит. Политики у корыта меняются, а государство у нас одно. Не хочется быть частью кацапии.
У независимой Украины еще есть шанс стать благополучным государством, а у колонии Украина, нет.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:26

UA
А как это стало возможно такая нереальная сумма?
Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто.
Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?
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