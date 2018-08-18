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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4433443444354436

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:42

  kingkongovets написав:для тех, кто сильно переживал о долгах жкх
долги платят тока лохи и трусы
#хуженебудет

Зображення


хороший закон. Но совневаюсь что спишут долги. скорей всего не примут.
ну и дата почему на 1 января 2020? если закон новый то нужно списывать всё что будет на 1 января 2021, правильно же?

или тогда лучше кидайте всем по 10К или 20К гривен в ощад с которых можно будет заплатить коммуналку!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:43

  барабашов написав:UA
А как это стало возможно такая нереальная сумма?
Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто.
Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?

В личку написал.
Хозяин квартиры выдающийся регионал.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:12

Выходит, кто платил, тот дурак. Теперь никто платить не будет.
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  #<1 ... 4433443444354436
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