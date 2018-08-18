Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:UA А как это стало возможно такая нереальная сумма? Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто. Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?
В личку написал. Хозяин квартиры выдающийся регионал.