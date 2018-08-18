Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:UA А как это стало возможно такая нереальная сумма? Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто. Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?
В личку написал. Хозяин квартиры выдающийся регионал.
reus написав:Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.
В тот день, когда простят долги по ЖКХ, я перестану платить все, кроме частного ЖЭКа, который придет и отрубит свет/тепло без всяких судов. До этого я считал что нужно быть порядочным человеком и платить коммуналку вовремя, хотя это было не выгодно - пени не было, или она была символической.
Я буду платить в любом случае. Если перестанут платить налоги, за услуги и товары, государство Украина перестанет существовать. В мои планы это не входит. Политики у корыта меняются, а государство у нас одно. Не хочется быть частью кацапии. У независимой Украины еще есть шанс стать благополучным государством, а у колонии Украина, нет.
Если бы такой закон приняли, то государство Украина не то государство, которое мне нужно и которое я буду поддерживать своим трудом/деньгами. Лучше тогда быть колонией, чем таким государством. Но его не примут, это очередной вброс. Неплательщиков до 10%, а плательщиков более 90 и им очень сильно наступят на больную мозоль - это они заплатят за всех. Особенно это было бы видно в случае частного ЖЭКа, который просто поднимет оплату плательщикам чтобы покрыть убытки и уменьшит количество услуг.