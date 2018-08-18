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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4433443444354436

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:42

  kingkongovets написав:для тех, кто сильно переживал о долгах жкх
долги платят тока лохи и трусы
#хуженебудет

Зображення


хороший закон. Но совневаюсь что спишут долги. скорей всего не примут.
ну и дата почему на 1 января 2020? если закон новый то нужно списывать всё что будет на 1 января 2021, правильно же?

или тогда лучше кидайте всем по 10К или 20К гривен в ощад с которых можно будет заплатить коммуналку!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:43

  барабашов написав:UA
А как это стало возможно такая нереальная сумма?
Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто.
Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?

В личку написал.
Хозяин квартиры выдающийся регионал.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 01:12

Выходит, кто платил, тот дурак. Теперь никто платить не будет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:31

  reus написав:
  Vlad442 написав:
  reus написав:Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.

В тот день, когда простят долги по ЖКХ, я перестану платить все, кроме частного ЖЭКа, который придет и отрубит свет/тепло без всяких судов.
До этого я считал что нужно быть порядочным человеком и платить коммуналку вовремя, хотя это было не выгодно - пени не было, или она была символической.

Я буду платить в любом случае. Если перестанут платить налоги, за услуги и товары, государство Украина перестанет существовать. В мои планы это не входит. Политики у корыта меняются, а государство у нас одно. Не хочется быть частью кацапии.
У независимой Украины еще есть шанс стать благополучным государством, а у колонии Украина, нет.

Если бы такой закон приняли, то государство Украина не то государство, которое мне нужно и которое я буду поддерживать своим трудом/деньгами. Лучше тогда быть колонией, чем таким государством.
Но его не примут, это очередной вброс. Неплательщиков до 10%, а плательщиков более 90 и им очень сильно наступят на больную мозоль - это они заплатят за всех. Особенно это было бы видно в случае частного ЖЭКа, который просто поднимет оплату плательщикам чтобы покрыть убытки и уменьшит количество услуг.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:24

Это не "проэкт закона", а какой-то спам и троллинг.
Кто-то реально читал его?

Вот ссылка:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68564
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:57

  hxbbgaf написав:Выходит, кто платил, тот дурак. Теперь никто платить не будет.

Цікаві ви людє, а чому ось це ніхто не обговорює і не грозиться перестати платити? https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... nergorynke
Рада приняла закон о списании долгов на энергорынке

Чи ви думаєте, це який сферичний кінь у вакуумі за це заплатить :?: А не всі ми через нове підняття тарифів :?:

До речі важливе питання, від чого саме відволікають нашу увагу? Що саме вкрадуть, підпишуть чи зобов"язують народ робити?
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:03

  Вкладчик1234 написав:Это не "проэкт закона", а какой-то спам и троллинг.
Кто-то реально читал его?

Вот ссылка:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68564


А зачем тратить время и читать такие законопроекты, которые по определению не будут проголосованы, и на 99 процентов даже не дойдут до голосования на первом чтении ?
Всегда смотрите, кто вносит законопроект.
Закон теоретически может быть принят, если среди авторов есть хотя бы один из депутатов от слуг народа, желательно глава комитета или зам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:40

  UA написав:
  барабашов написав:UA
А как это стало возможно такая нереальная сумма?
Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто.
Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?

В личку написал.
Хозяин квартиры выдающийся регионал.

А квартира очень большая и с вертикальной советской разводкой тепла? Всё равно непонятна сумма, ведь отопление только в конце -16года сильно подорожало
барабашов
 
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