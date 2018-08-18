Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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барабашов написав:UA А как это стало возможно такая нереальная сумма? Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто. Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?
В личку написал. Хозяин квартиры выдающийся регионал.
reus написав:Это опасные игры. Долги по ЖКХ будут расти. Зачем пиплу платить, если все равно простят долги.
В тот день, когда простят долги по ЖКХ, я перестану платить все, кроме частного ЖЭКа, который придет и отрубит свет/тепло без всяких судов. До этого я считал что нужно быть порядочным человеком и платить коммуналку вовремя, хотя это было не выгодно - пени не было, или она была символической.
Я буду платить в любом случае. Если перестанут платить налоги, за услуги и товары, государство Украина перестанет существовать. В мои планы это не входит. Политики у корыта меняются, а государство у нас одно. Не хочется быть частью кацапии. У независимой Украины еще есть шанс стать благополучным государством, а у колонии Украина, нет.
Если бы такой закон приняли, то государство Украина не то государство, которое мне нужно и которое я буду поддерживать своим трудом/деньгами. Лучше тогда быть колонией, чем таким государством. Но его не примут, это очередной вброс. Неплательщиков до 10%, а плательщиков более 90 и им очень сильно наступят на больную мозоль - это они заплатят за всех. Особенно это было бы видно в случае частного ЖЭКа, который просто поднимет оплату плательщикам чтобы покрыть убытки и уменьшит количество услуг.
А зачем тратить время и читать такие законопроекты, которые по определению не будут проголосованы, и на 99 процентов даже не дойдут до голосования на первом чтении ? Всегда смотрите, кто вносит законопроект. Закон теоретически может быть принят, если среди авторов есть хотя бы один из депутатов от слуг народа, желательно глава комитета или зам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
барабашов написав:UA А как это стало возможно такая нереальная сумма? Сам лет 8 от Юща до Пороха не платил за сталинку 3к вообще ничего, так кабельное на третий год отрезали, а общей комуналки долларов 700 набежало с двумя девалами. А тут полсотни куе - фантастика просто. Или там аппараты в 1000метров на Г9а со своими космическими тарифами?
В личку написал. Хозяин квартиры выдающийся регионал.
А квартира очень большая и с вертикальной советской разводкой тепла? Всё равно непонятна сумма, ведь отопление только в конце -16года сильно подорожало