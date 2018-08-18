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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:05
колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:
Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.
Озвучені побажання:
- орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:)
(рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені)
- орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).
Мої варіанти і розрахунки:
- за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки;
- при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи;
- при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта.
- зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.
Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
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stas_rst
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:16
reus написав:
Колонией мы были 400 лет. Ничего хорошего. Нас завоевали и москали считали украинцев вторым сортом. Когда есть свое государство, даже с проблемами, то со временем можно навести порядок. Если государства своего нет, то ты всегда на этой территории будишь считаться вторым сортом. Так как Вы, рассуждают или москали, или рабы.
Как раз такая позиция - толерантность к плохому управлению (коррупции, популизму) и делает из страны со временем колонию. Когда о людей вытирают ноги, а они молчат - так их и колокольчики в носу заставят носить. У людей должно быть право выразить свое несогласие, повлиять на то, в каком государстве они хотят жить. Выйти на майдан или сказать "если вы всем разрешаете не платить налоги/коммунальные, то я буду играть по вашим правилам". Выборы, к сожалению, не всегда работают - есть технологии.
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Vlad442
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:24
stas_rst написав:
Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
Кондиционер сейчас ставить не вариант. Совсем. Только в апреле-мае.
Однажды пошел на поводу у арендатора и поставил кондиционер в разгар жары - обошлось в 1,5-2 раза дороже от нормальной цены и приехала бригада рукожопов, которых набрали под сезон, а не обычные профессиональные установщики.
Поэтому я бы сказал "я не против, но поезд ушел, вернемся к этому вопросу в следующем году". По поводу цены можно пойти навстречу и сделать скидку несколько сотен гривен на пару жарких месяцев, но это такое - жест доброй воли, арендодатель не обязан. Квартиру за эту цену в свое время снимали без кондиционера.
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Vlad442
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:27
Vlad442 написав:
Как раз такая позиция - толерантность к плохому управлению (коррупции, популизму) и делает из страны со временем колонию.
Колонией государство становится, когда неспособно сопротивляться внешней агрессии. Для того чтобы содержать свою армию, нужно платить налоги и за товары и услуги. Все остальное демагогия и лирика.
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reus
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:41
reus написав:
Колонией государство становится, когда неспособно сопротивляться внешней агрессии. Для того чтобы содержать свою армию, нужно платить налоги и за товары и услуги. Все остальное демагогия и лирика.
Для того, чтобы содержать армию государство должно быть государством, хорошо управляемым и с ответственным народом, которое его контролирует. Попустительство, к которому вы призываете, наоборот консервирует недееспособное государство.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Пусть меня обвинят в непатриотизме, но государство должно быть достойно поддержки.
Нормальное государство должно само быть способным собирать налоги/коммунальные, а не выпрашивать и прощать.
Всего несколько голосований в Раде о ускоренной и железобетонной процедуре выселения неплательщиков и реализации квартир в счет долга, и никто больше никогда не услышит про долги по коммуналке. Если государство этого не делает, значит оно не совсем государство.
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Vlad442
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:51
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stas_rst
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:55
Vlad442 написав:
Кондиционер сейчас ставить не вариант. Совсем. Только в апреле-мае.
в марте-апреле, сам кондер покупать перед НГ)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56
Vlad442 написав: reus написав:
Колонией мы были 400 лет. Ничего хорошего. Нас завоевали и москали считали украинцев вторым сортом. Когда есть свое государство, даже с проблемами, то со временем можно навести порядок. Если государства своего нет, то ты всегда на этой территории будишь считаться вторым сортом. Так как Вы, рассуждают или москали, или рабы.
Как раз такая позиция - толерантность к плохому управлению (коррупции, популизму) и делает из страны со временем колонию. Когда о людей вытирают ноги, а они молчат - так их и колокольчики в носу заставят носить. У людей должно быть право выразить свое несогласие, повлиять на то, в каком государстве они хотят жить. Выйти на майдан или сказать "если вы всем разрешаете не платить налоги/коммунальные, то я буду играть по вашим правилам". Выборы, к сожалению, не всегда работают - есть технологии.
В коцабии можно выйти на площадь и сказать?
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:58
Vlad442 написав:Всего несколько голосований в Раде о ускоренной и железобетонной процедуре выселения неплательщиков и реализации квартир в счет долга, и никто больше никогда не услышит про долги по коммуналке
. Если государство этого не делает, значит оно не совсем государство.
Сегодня не проголосует, а завтра проголосует. А если не дай бог нас снова завоюют, то завтра изменить ситуацию не будет возможности, т. к. принимать решения будут колонизаторы. В "ДНР" "ЛНР" колонизаторы сильно навели порядок, права собственности, и права человека соблюдаются лучше, чем на контролированных территориях? Поймите, наконец, простые истины, без налогов нет государства.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 15:09
reus написав: Vlad442 написав:Всего несколько голосований в Раде о ускоренной и железобетонной процедуре выселения неплательщиков и реализации квартир в счет долга, и никто больше никогда не услышит про долги по коммуналке
. Если государство этого не делает, значит оно не совсем государство.
Сегодня не проголосует, а завтра проголосует. А если не дай бог нас снова завоюют, то завтра изменить ситуацию не будет возможности, т. к. принимать решения будут колонизаторы. В "ДНР" "ЛНР" колонизаторы сильно навели порядок, права собственности, и права человека соблюдаются лучше, чем на контролированных территориях? Поймите, наконец, простые истины.
Вы путаете колонизацию и тактику выжженной земли, которая произошла в рамках российско-украинской войны. Если говорить о колониях, то это была Польша-Чехия-ГДР до 91-ого, Украина до 2013.
Разговор выходит за рамки недвижимости.
reus написав:
без налогов нет государства.
Совершенно верно. Если у государства нет сил собрать налоги (коммунальные), то это не государство. Государство приходит и берет, а не просит милостыню.
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Vlad442
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