Додано: Суб 20 чер, 2020 14:05

колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:



Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.



Озвучені побажання:

- орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:)

(рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені)

- орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).



Мої варіанти і розрахунки:

- за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки;

- при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи;

- при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта.

- зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.



Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.

У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.

Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.



Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.