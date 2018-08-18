RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4435443644374438>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:05

колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:

Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.

Озвучені побажання:
- орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:)
(рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені)
- орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).

Мої варіанти і розрахунки:
- за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки;
- при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи;
- при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта.
- зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.

Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.

Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 27.02.19
Подякував: 255 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.

Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.

Кондиционер сейчас ставить не вариант. Совсем. Только в апреле-мае.
Однажды пошел на поводу у арендатора и поставил кондиционер в разгар жары - обошлось в 1,5-2 раза дороже от нормальной цены и приехала бригада рукожопов, которых набрали под сезон, а не обычные профессиональные установщики.
Поэтому я бы сказал "я не против, но поезд ушел, вернемся к этому вопросу в следующем году". По поводу цены можно пойти навстречу и сделать скидку несколько сотен гривен на пару жарких месяцев, но это такое - жест доброй воли, арендодатель не обязан. Квартиру за эту цену в свое время снимали без кондиционера.
Vlad442
 
Повідомлень: 6869
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:51

Vlad442 подякував в карму за пораду
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 27.02.19
Подякував: 255 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Кондиционер сейчас ставить не вариант. Совсем. Только в апреле-мае.

в марте-апреле, сам кондер покупать перед НГ)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11525
З нами з: 05.06.13
Подякував: 494 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:58

  Vlad442 написав:Всего несколько голосований в Раде о ускоренной и железобетонной процедуре выселения неплательщиков и реализации квартир в счет долга, и никто больше никогда не услышит про долги по коммуналке. Если государство этого не делает, значит оно не совсем государство.

Сегодня не проголосует, а завтра проголосует. А если не дай бог нас снова завоюют, то завтра изменить ситуацию не будет возможности, т. к. принимать решения будут колонизаторы. В "ДНР" "ЛНР" колонизаторы сильно навели порядок, права собственности, и права человека соблюдаются лучше, чем на контролированных территориях? Поймите, наконец, простые истины, без налогов нет государства.
reus
 
Повідомлень: 3635
З нами з: 21.03.12
Подякував: 268 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:19

  Vlad442 написав:Вы путаете колонизацию и тактику выжженной земли, которая произошла в рамках российско-украинской войны. Если говорить о колониях, то это была Польша-Чехия-ГДР до 91-ого, Украина до 2013.
Разговор выходит за рамки недвижимости.

У Колонизатора всегда тактика одинакова, сначала завоевать (тактика выжженной земли), потом забрать ресурсы и сделать рабами население.
На сим предлагаю закончить оффтоп. Хотя цена за квадрат в Киеве непосредственно будет зависеть от сохранения Украиной своей государственности. Я, уверен, что сохраним!
reus
 
Повідомлень: 3635
З нами з: 21.03.12
Подякував: 268 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:26

Они просто хотели свой дом: http://baskino.me/films/dramy/23340-vivarium.html
Кстати, нашел сегодня в бумагах папочку из Укрбуда. Бэк ту 2017й самое начало. Кристал по 31-43К за метр, Шевченковский по 28К за метр. Смотрю: даже номера своих забронированных квартир записал. Как же можно было влететь на все оставшиеся деньги... Капец.
airmax78
 
Повідомлень: 35016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:34

  Vlad442 написав:Вы путаете колонизацию и тактику выжженной земли, которая произошла в рамках российско-украинской войны.


Добавлю еще "тактику вырубленных лесов" - какие такие колонизаторы и агрессоры заставляют это делать, непонятно :roll: Когда уже с себя начнем спрашивать (риторический вопрос)?

Объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тысяч кубометров, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тысячи кубометров)

https://www.unian.net/ecology/10903124- ... tstvo.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6228
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1053 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:37

  reus написав:
  Vlad442 написав:Вы путаете колонизацию и тактику выжженной земли, которая произошла в рамках российско-украинской войны. Если говорить о колониях, то это была Польша-Чехия-ГДР до 91-ого, Украина до 2013.
Разговор выходит за рамки недвижимости.

У Колонизатора всегда тактика одинакова, сначала завоевать (тактика выжженной земли), потом забрать ресурсы и сделать рабами население.
На сим предлагаю закончить оффтоп. Хотя цена за квадрат в Киеве непосредственно будет зависеть от сохранения Украиной своей государственности. Я, уверен, что сохраним!

З Реусами та його трактористами, зеБобіками, та іншими Гончаруками при владі - ні!

Читайте історію про УНР.
Все повторюється по циклу.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 20 чер, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21478
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 2197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:39

  stas_rst написав:Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.

Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.

Он снимал квартиру без кондера, на момент съема им хотелка по установке кондера не озвучивалась, так что идти навстречу ему никто не обязан. Что-то и правда сильно он "проханый" - вчера псина, сегодня кондей, завтра новая кровать, а послезавтра он нафиг съедет.

Предложите ему несколько вариантов на выбор:
1. Вариант по кондеру 50 на 50, так как изначально о таком улучшении условий речь не шла, а Вы на такие траты при такой низкой аренде идти не готовы. В принципе, с учетом поиска нового жилья с кондером он потратит даже больше - заплатит за первый месяц и залог, а также комиссию риелтору, плюс гемор с переездом. И еще не факт, что в новой квартире не обнаружатся другие неудобства для столь нежного создания. Для Вас это в принципе тоже не самый плохой вариант, так как потратите сумму, равную месячной аренде, а простой может быть более длительным, сейчас рынок непонятый, да и несезон.

2. Вариант небольшого снижения цены до сентября, гривен 300. Пусть вентилятор себе на эти деньги купит.

Вообще нужно понять, чего он хочет на самом деле - кондиционер или скидку. Он прошлым летом уже жил у Вас?

Но внутренне будьте готовы с ним расстаться, сейчас ему по идее проще будет найти доступный вариант под аренду.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 09.08.15
Подякував: 379 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4435443644374438>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1852, 1853, 1854
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18531 3041978
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 14:39
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198019
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13818
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1966)
20.06.2020 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.