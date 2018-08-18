Додано: Суб 20 чер, 2020 15:39

stas_rst написав: Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.

У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.

Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.



Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед. - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.

Он снимал квартиру без кондера, на момент съема им хотелка по установке кондера не озвучивалась, так что идти навстречу ему никто не обязан. Что-то и правда сильно он "проханый" - вчера псина, сегодня кондей, завтра новая кровать, а послезавтра он нафиг съедет.Предложите ему несколько вариантов на выбор:1. Вариант по кондеру 50 на 50, так как изначально о таком улучшении условий речь не шла, а Вы на такие траты при такой низкой аренде идти не готовы. В принципе, с учетом поиска нового жилья с кондером он потратит даже больше - заплатит за первый месяц и залог, а также комиссию риелтору, плюс гемор с переездом. И еще не факт, что в новой квартире не обнаружатся другие неудобства для столь нежного создания. Для Вас это в принципе тоже не самый плохой вариант, так как потратите сумму, равную месячной аренде, а простой может быть более длительным, сейчас рынок непонятый, да и несезон.2. Вариант небольшого снижения цены до сентября, гривен 300. Пусть вентилятор себе на эти деньги купит.Вообще нужно понять, чего он хочет на самом деле - кондиционер или скидку. Он прошлым летом уже жил у Вас?Но внутренне будьте готовы с ним расстаться, сейчас ему по идее проще будет найти доступный вариант под аренду.