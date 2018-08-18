Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:
Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.
Озвучені побажання: - орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:) (рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені) - орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).
Мої варіанти і розрахунки: - за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки; - при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи; - при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта. - зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.
Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен. У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг. Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
stas_rst написав:Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен. У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг. Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
Кондиционер сейчас ставить не вариант. Совсем. Только в апреле-мае. Однажды пошел на поводу у арендатора и поставил кондиционер в разгар жары - обошлось в 1,5-2 раза дороже от нормальной цены и приехала бригада рукожопов, которых набрали под сезон, а не обычные профессиональные установщики. Поэтому я бы сказал "я не против, но поезд ушел, вернемся к этому вопросу в следующем году". По поводу цены можно пойти навстречу и сделать скидку несколько сотен гривен на пару жарких месяцев, но это такое - жест доброй воли, арендодатель не обязан. Квартиру за эту цену в свое время снимали без кондиционера.
Vlad442 написав:Всего несколько голосований в Раде о ускоренной и железобетонной процедуре выселения неплательщиков и реализации квартир в счет долга, и никто больше никогда не услышит про долги по коммуналке. Если государство этого не делает, значит оно не совсем государство.
Сегодня не проголосует, а завтра проголосует. А если не дай бог нас снова завоюют, то завтра изменить ситуацию не будет возможности, т. к. принимать решения будут колонизаторы. В "ДНР" "ЛНР" колонизаторы сильно навели порядок, права собственности, и права человека соблюдаются лучше, чем на контролированных территориях? Поймите, наконец, простые истины, без налогов нет государства.
Vlad442 написав:Вы путаете колонизацию и тактику выжженной земли, которая произошла в рамках российско-украинской войны. Если говорить о колониях, то это была Польша-Чехия-ГДР до 91-ого, Украина до 2013. Разговор выходит за рамки недвижимости.
У Колонизатора всегда тактика одинакова, сначала завоевать (тактика выжженной земли), потом забрать ресурсы и сделать рабами население. На сим предлагаю закончить оффтоп. Хотя цена за квадрат в Киеве непосредственно будет зависеть от сохранения Украиной своей государственности. Я, уверен, что сохраним!
Они просто хотели свой дом: http://baskino.me/films/dramy/23340-vivarium.html Кстати, нашел сегодня в бумагах папочку из Укрбуда. Бэк ту 2017й самое начало. Кристал по 31-43К за метр, Шевченковский по 28К за метр. Смотрю: даже номера своих забронированных квартир записал. Как же можно было влететь на все оставшиеся деньги... Капец.
Vlad442 написав:Вы путаете колонизацию и тактику выжженной земли, которая произошла в рамках российско-украинской войны. Если говорить о колониях, то это была Польша-Чехия-ГДР до 91-ого, Украина до 2013. Разговор выходит за рамки недвижимости.
У Колонизатора всегда тактика одинакова, сначала завоевать (тактика выжженной земли), потом забрать ресурсы и сделать рабами население. На сим предлагаю закончить оффтоп. Хотя цена за квадрат в Киеве непосредственно будет зависеть от сохранения Украиной своей государственности. Я, уверен, что сохраним!
З Реусами та його трактористами, зеБобіками, та іншими Гончаруками при владі - ні!
Читайте історію про УНР. Все повторюється по циклу.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 20 чер, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
stas_rst написав:Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен. У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг. Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
Он снимал квартиру без кондера, на момент съема им хотелка по установке кондера не озвучивалась, так что идти навстречу ему никто не обязан. Что-то и правда сильно он "проханый" - вчера псина, сегодня кондей, завтра новая кровать, а послезавтра он нафиг съедет.
Предложите ему несколько вариантов на выбор: 1. Вариант по кондеру 50 на 50, так как изначально о таком улучшении условий речь не шла, а Вы на такие траты при такой низкой аренде идти не готовы. В принципе, с учетом поиска нового жилья с кондером он потратит даже больше - заплатит за первый месяц и залог, а также комиссию риелтору, плюс гемор с переездом. И еще не факт, что в новой квартире не обнаружатся другие неудобства для столь нежного создания. Для Вас это в принципе тоже не самый плохой вариант, так как потратите сумму, равную месячной аренде, а простой может быть более длительным, сейчас рынок непонятый, да и несезон.
2. Вариант небольшого снижения цены до сентября, гривен 300. Пусть вентилятор себе на эти деньги купит.
Вообще нужно понять, чего он хочет на самом деле - кондиционер или скидку. Он прошлым летом уже жил у Вас?
Но внутренне будьте готовы с ним расстаться, сейчас ему по идее проще будет найти доступный вариант под аренду.