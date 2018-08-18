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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:19
stas_rst написав:
колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:Умови задачі:
однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.Озвучені побажання:
- орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:)
(рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені)
- орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).Мої варіанти і розрахунки:
- за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки;
- при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи;
- при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта.
- зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.Мій висновок
- зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках)
, то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.
Це добавить якості і ціні квартири.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:22
Natt
Дякую !!! В карму
Жив, мовчав, тепер постійно хотєлки.
Я уже з псіною йому озвучив напрямок, то й передумав.
Ваші поради врахую при розмові.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:25
flyman написав:
чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.
Це добавить якості і ціні квартири.
Північна сторона, це забаганки.
Привабливості не додасть, бо окупність +500 до існуючої ціни - 2,5 роки. А вище 8К я її не здам + з цим арендатором нема проблем по амортизації ,а ніші наступні - ХЗН.
Дякую за коментар !
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:32
stas_rst написав: flyman написав:
чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.
Це добавить якості і ціні квартири.
Північна сторона, це забаганки.
Привабливості не додасть, бо окупність +500 до існуючої ціни - 2,5 роки. А вище 8К я її не здам + з цим арендатором нема проблем по амортизації ,а ніші наступні - ХЗН.
Дякую за коментар !
Але ставити не зараз, а як пише Прохожий.
Хоча можна і зараз, але установка за його кошт, з умовою повернення вартості установки, якщо він проживе рік.
Прохожий написав: Vlad442 написав:
Кондиционер сейчас ставить не вариант. Совсем. Только в апреле-мае.
в марте-апреле, сам кондер покупать перед НГ)
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:35
stas_rst написав:Natt
Дякую !!! В карму
Жив, мовчав, тепер постійно хотєлки
.
Я уже з псіною йому озвучив напрямок, то й передумав.
Ваші поради врахую при розмові.
Тепер ясно, шукає причину щоб злиняти,
як каже Натт, він довго не затримається,
хіба, установка, за умови описаною моїм постом раніше, тоді в нього буде прив"язка на рік.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:52
По кондею цена, это вы озвучили уже не простой. Это цена инверторного от хорошего китайского производителя (Gree, Tosot, или их копия с того же завода Курер-хантер).
Простой этих же производителей , абы холодил,будет вдвое дешевле этого ценника. Ну а установка да,как найдешь, но сейчас действительно горячий сезон. Если есть минимальные навыки и хороший перфоратор с буром - сами установите. Я так и делал уже несколько раз. Все отлично работают.
По принятию решения, ещё такой вариант.
Он ставит за свой счёт, но вам платит по 500-1000 меньше, пока общая сумма недоплаты не выйдет на цену кондея. Потом снова платит рыночную. Так вы подстрахованы от ухода.
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