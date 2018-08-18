Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:
Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.
Озвучені побажання: - орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:) (рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені) - орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).
Мої варіанти і розрахунки: - за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки; - при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи; - при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта. - зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.
Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен. У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг. Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.
flyman написав:чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.
Це добавить якості і ціні квартири.
Північна сторона, це забаганки. Привабливості не додасть, бо окупність +500 до існуючої ціни - 2,5 роки. А вище 8К я її не здам + з цим арендатором нема проблем по амортизації ,а ніші наступні - ХЗН. Дякую за коментар !
flyman написав:чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.
Це добавить якості і ціні квартири.
Північна сторона, це забаганки. Привабливості не додасть, бо окупність +500 до існуючої ціни - 2,5 роки. А вище 8К я її не здам + з цим арендатором нема проблем по амортизації ,а ніші наступні - ХЗН. Дякую за коментар !
Але ставити не зараз, а як пише Прохожий. Хоча можна і зараз, але установка за його кошт, з умовою повернення вартості установки, якщо він проживе рік.
Прохожий написав:
Vlad442 написав:Кондиционер сейчас ставить не вариант. Совсем. Только в апреле-мае.
По кондею цена, это вы озвучили уже не простой. Это цена инверторного от хорошего китайского производителя (Gree, Tosot, или их копия с того же завода Курер-хантер). Простой этих же производителей , абы холодил,будет вдвое дешевле этого ценника. Ну а установка да,как найдешь, но сейчас действительно горячий сезон. Если есть минимальные навыки и хороший перфоратор с буром - сами установите. Я так и делал уже несколько раз. Все отлично работают. По принятию решения, ещё такой вариант. Он ставит за свой счёт, но вам платит по 500-1000 меньше, пока общая сумма недоплаты не выйдет на цену кондея. Потом снова платит рыночную. Так вы подстрахованы от ухода.
Усім дякую. Спробую скористатись вашими порадами і прийняти рівно вигідне рішення. Якщо ж намір - збрити з об’єкта або збити ціну , нижче 7 не піду. Знову ж - ринок району - коло 8К Гарних усім вихідних!
airmax78 написав:Они просто хотели свой дом: http://baskino.me/films/dramy/23340-vivarium.html Кстати, нашел сегодня в бумагах папочку из Укрбуда. Бэк ту 2017й самое начало. Кристал по 31-43К за метр, Шевченковский по 28К за метр. Смотрю: даже номера своих забронированных квартир записал. Как же можно было влететь на все оставшиеся деньги... Капец.
на днях был в гостях у знакомого в Аристократе высокий этаж, гарно его вход был чуть больше чем па1куе на моменте)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
stas_rst написав:Усім дякую. Спробую скористатись вашими порадами і прийняти рівно вигідне рішення. Якщо ж намір - збрити з об’єкта або збити ціну , нижче 7 не піду. Знову ж - ринок району - коло 8К Гарних усім вихідних!
упс, за окружной появился альтернативный чабанчикам оазиз стабильности и процветания)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
stas_rst написав:колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:
Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.
Озвучені побажання: - орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:) (рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені) - орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).
Мої варіанти і розрахунки: - за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки; - при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи; - при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта. - зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.
Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен. У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг. Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )