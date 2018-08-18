RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4435443644374438

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:19

  stas_rst написав:колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:

Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.

Озвучені побажання:
- орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:)
(рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені)
- орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).

Мої варіанти і розрахунки:
- за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки;
- при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи;
- при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта.
- зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.

Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.

Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.

чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.

Це добавить якості і ціні квартири.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19840
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:22

Natt Дякую !!! В карму :)
Жив, мовчав, тепер постійно хотєлки.
Я уже з псіною йому озвучив напрямок, то й передумав.
Ваші поради врахую при розмові.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 27.02.19
Подякував: 255 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.

Це добавить якості і ціні квартири.

Північна сторона, це забаганки.
Привабливості не додасть, бо окупність +500 до існуючої ціни - 2,5 роки. А вище 8К я її не здам + з цим арендатором нема проблем по амортизації ,а ніші наступні - ХЗН.
Дякую за коментар !
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 27.02.19
Подякував: 255 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:32

  stas_rst написав:
  flyman написав:чому не поставити так званий "реверсний" кондиціонер, і літом охолодженя і зимою та весною економний обігрів, а ще й зимою якщо така як цього року.

Це добавить якості і ціні квартири.

Північна сторона, це забаганки.
Привабливості не додасть, бо окупність +500 до існуючої ціни - 2,5 роки. А вище 8К я її не здам + з цим арендатором нема проблем по амортизації ,а ніші наступні - ХЗН.
Дякую за коментар !

Але ставити не зараз, а як пише Прохожий.
Хоча можна і зараз, але установка за його кошт, з умовою повернення вартості установки, якщо він проживе рік.
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Кондиционер сейчас ставить не вариант. Совсем. Только в апреле-мае.

в марте-апреле, сам кондер покупать перед НГ)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19840
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:35

  stas_rst написав:Natt Дякую !!! В карму :)
Жив, мовчав, тепер постійно хотєлки.
Я уже з псіною йому озвучив напрямок, то й передумав.
Ваші поради врахую при розмові.

Тепер ясно, шукає причину щоб злиняти,
як каже Натт, він довго не затримається,
хіба, установка, за умови описаною моїм постом раніше, тоді в нього буде прив"язка на рік.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19840
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:52

По кондею цена, это вы озвучили уже не простой. Это цена инверторного от хорошего китайского производителя (Gree, Tosot, или их копия с того же завода Курер-хантер).
Простой этих же производителей , абы холодил,будет вдвое дешевле этого ценника. Ну а установка да,как найдешь, но сейчас действительно горячий сезон. Если есть минимальные навыки и хороший перфоратор с буром - сами установите. Я так и делал уже несколько раз. Все отлично работают.
По принятию решения, ещё такой вариант.
Он ставит за свой счёт, но вам платит по 500-1000 меньше, пока общая сумма недоплаты не выйдет на цену кондея. Потом снова платит рыночную. Так вы подстрахованы от ухода.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 15.02.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Усім дякую. Спробую скористатись вашими порадами і прийняти рівно вигідне рішення. Якщо ж намір - збрити з об’єкта або збити ціну , нижче 7 не піду. Знову ж - ринок району - коло 8К
Гарних усім вихідних!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 27.02.19
Подякував: 255 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:17

  airmax78 написав:Они просто хотели свой дом: http://baskino.me/films/dramy/23340-vivarium.html
Кстати, нашел сегодня в бумагах папочку из Укрбуда. Бэк ту 2017й самое начало. Кристал по 31-43К за метр, Шевченковский по 28К за метр. Смотрю: даже номера своих забронированных квартир записал. Как же можно было влететь на все оставшиеся деньги... Капец.

на днях был в гостях у знакомого в Аристократе
высокий этаж, гарно
его вход был чуть больше чем па1куе на моменте)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11527
З нами з: 05.06.13
Подякував: 494 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:27

  stas_rst написав:Усім дякую. Спробую скористатись вашими порадами і прийняти рівно вигідне рішення. Якщо ж намір - збрити з об’єкта або збити ціну , нижче 7 не піду. Знову ж - ринок району - коло 8К
Гарних усім вихідних!

упс, за окружной появился альтернативный чабанчикам оазиз стабильности и процветания)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11527
З нами з: 05.06.13
Подякував: 494 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:44

  stas_rst написав:колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:

Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.

Озвучені побажання:
- орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:)
(рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені)
- орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).

Мої варіанти і розрахунки:
- за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки;
- при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи;
- при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта.
- зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.

Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.

Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.


Согодні бачив в LIDL в Німеччині переносний кондиціонер за 170 євро.
Щось типу такого.
https://www.lidl.de/de/comfee-klimagera ... 00/p334018
Думаю перевізники можуть доставити.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 863
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4435443644374438
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1852, 1853, 1854
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18536 3042141
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 18:47
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13823
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19364)
20.06.2020 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.