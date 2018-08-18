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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 чер, 2020 19:01
Хомякоид, тут тоже наподобие таких есть, купившие очень жалуются - шум, маленькая мощность и гофру нужно в окно выводить.
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Natt
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Додано: Суб 20 чер, 2020 19:04
Natt написав:
Хомякоид, тут тоже наподобие таких есть, купившие очень жалуются - шум, маленькая мощность и гофру нужно в окно выводить.
Можна поставить холодильник, компресором і випарником на вулицю, а з морозілки шланг і вганяти воздух вентилятором в трубку, яку ввести через дзюру до кімнати.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 20 чер, 2020 19:27
flyman написав: Natt написав:
Хомякоид, тут тоже наподобие таких есть, купившие очень жалуются - шум, маленькая мощность и гофру нужно в окно выводить.
Можна поставить холодильник, компресором і випарником на вулицю, а з морозілки шланг і вганяти воздух вентилятором в трубку, яку ввести через дзюру до кімнати.
Хм-м, цікаво ви вирішили проблему охолодження цоколя. Запатентувати не намагалися ?? )
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ihorkyiv
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Додано: Суб 20 чер, 2020 20:04
ihorkyiv написав: flyman написав: Natt написав:
Хомякоид, тут тоже наподобие таких есть, купившие очень жалуются - шум, маленькая мощность и гофру нужно в окно выводить.
Можна поставить холодильник, компресором і випарником на вулицю, а з морозілки шланг і вганяти воздух вентилятором в трубку, яку ввести через дзюру до кімнати.
Хм-м, цікаво ви вирішили проблему охолодження цоколя. Запатентувати не намагалися ?? )
Все пока на уровне бета-версии. Но завистники...
Чтобы быстро и качественно охлаждать цоколь, необходимо не менее 10 б/у холодильников. А после их вывода на полную мощность, выбивает предохранители во всем районе. Злые соседи не дают довести до ума полезное ноу-хау.
Бросаются тапками, вениками, кое-кто даже табуретами кидается.
Так это еще пол-беды. Местные собаки повадились метить испаритель, выведенный на улицу(благо, цоколь, задирай лапу и делай свое грязное дело). А там запах, санэпидстанция... Говорят, лично Ляшко приезжал штраф выписывать.
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antey1969
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