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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4436443744384439

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:01

Хомякоид, тут тоже наподобие таких есть, купившие очень жалуются - шум, маленькая мощность и гофру нужно в окно выводить.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:04

  Natt написав:Хомякоид, тут тоже наподобие таких есть, купившие очень жалуются - шум, маленькая мощность и гофру нужно в окно выводить.

Можна поставить холодильник, компресором і випарником на вулицю, а з морозілки шланг і вганяти воздух вентилятором в трубку, яку ввести через дзюру до кімнати.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:27

  flyman написав:
  Natt написав:Хомякоид, тут тоже наподобие таких есть, купившие очень жалуются - шум, маленькая мощность и гофру нужно в окно выводить.

Можна поставить холодильник, компресором і випарником на вулицю, а з морозілки шланг і вганяти воздух вентилятором в трубку, яку ввести через дзюру до кімнати.

Хм-м, цікаво ви вирішили проблему охолодження цоколя. Запатентувати не намагалися ?? )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:04

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Хомякоид, тут тоже наподобие таких есть, купившие очень жалуются - шум, маленькая мощность и гофру нужно в окно выводить.

Можна поставить холодильник, компресором і випарником на вулицю, а з морозілки шланг і вганяти воздух вентилятором в трубку, яку ввести через дзюру до кімнати.

Хм-м, цікаво ви вирішили проблему охолодження цоколя. Запатентувати не намагалися ?? )

Все пока на уровне бета-версии. Но завистники...
Чтобы быстро и качественно охлаждать цоколь, необходимо не менее 10 б/у холодильников. А после их вывода на полную мощность, выбивает предохранители во всем районе. Злые соседи не дают довести до ума полезное ноу-хау.
Бросаются тапками, вениками, кое-кто даже табуретами кидается.
Так это еще пол-беды. Местные собаки повадились метить испаритель, выведенный на улицу(благо, цоколь, задирай лапу и делай свое грязное дело). А там запах, санэпидстанция... Говорят, лично Ляшко приезжал штраф выписывать.
antey1969
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  #<1 ... 4436443744384439
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