Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:
Умови задачі: однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.
Озвучені побажання: - орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:) (рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені) - орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).
Мої варіанти і розрахунки: - за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки; - при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи; - при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта. - зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.
Мій висновок - зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен. У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг. Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках), то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
Принимайте решение без привязки к конкретному арендатору. Кондиционер повысит цену аренды квартиры? Его установка в данной квартире целесообразна? ПС Терминово в сезон кондиционер не поставите. У более- менее нормальных монтажников очередь минимум на пару недель.
UA написав:У более- менее нормальных монтажников очередь минимум на пару недель.
Более того, нормальные монтажники через пару недель присылают подсобников-рукожопов, типа "мы тут задержались на другом объекте, это тоже очень квалифицированная бригада", а потом через год "это не мы вам ставили, мы такое не могли поставить". Я всегда знал, что только блондинки или идиоты ставят кондиционеры при +30 на улице, но один раз из жалости к хорошему арендатору попал. Всегда последние 10 лет ставил весной. Монтажники еще не перегружены, можно предъявить претензии через пару месяцев, если что пошло не так (пока не забыли), деньги не заморожены больше чем нужно, арендаторы более готовы терпеть мастеров и выгребать за ними мусор, потому что понимают, что они будут этим пользоваться.
UA написав:Принимайте решение без привязки к конкретному арендатору. Кондиционер повысит цену аренды квартиры? Его установка в данной квартире целесообразна?
Всегда так и делаю. У меня есть своя концепция квартиры. Если нужно, делаю, даже не ожидая просьбы. Люди пользуются лишний сезон-два, я не сижу с мастерами и не убираю, и квартира потом сразу готова к пересдаче с новой мебелью/входной дверью/напольным покытием/кондиционером. Если не нужно, отказываю. Очень часто приходится отказывать, когда арендаторы, купив большой ТВ, хотят куда-либо его повесить. В случае обоснованных просьб, обычно делаю так - я делаю своими мастерами то, что считаю нужным, вы оплачиваете, потом за 6-12 месяцев я возвращаю из аренды. Съехали раньше, остаток суммы мне подарок. Потом, через половину срока, когда это улучшение становится наполовину моим, я поднимаю аренду исходя из 20% годовых. Пример. Кондиционер стоит 12000, договорились на 12 мес. Арендатор платит на 1 тыс меньше аренды, но через 6 месяцев я поднимаю плату на 200 грн.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Епопея собачо-кондицінованого арендатора, ймовірно, приходить до логічного завершення. Коротко за результатами і вашими порадами: - на зустрічі одразу влупив позицію, що сам ставити не буду, якщо сильно потрібно - нехай ставить за свої, а я на суму кондея установки буду щомісяця скидати мінус 500 ... до повного погашення. Назвав йому період окупності 2,5 років і побачив, що клієнт здувся ... вообше - одразу ж спробував налагодити діалог у вигляді бальзаму на zhопу, запропонувавши супер-вентилятор з розсіювачем води ... відповідь --- "ааааа, я не люблю вентилятори" - наступний крок був уже дійсно бальзамом для нього, бо бачу, ситуація патова - клієнт не провернув халявний кондік і телепортується на очах до образу Ромео над трупом Джульєтти. Я сказав "ну ладно, я розумію, що бла-бла-бла" і до 1 вересня мінусую від постійних комунальних 500 грн. в рахунок сонячних незручностей (НЕ ТІЛО ОРЕНДИ, а ЖЕК і Охорона - стабільні суми 300+200). Клієнт радісно погодився, плюнув у сторону голограми сплячої Джульєтти і потулив у справах, віддавши повну суму у 7500 за наступний місяць + 800 комуналя за минулий місяць (знижка вступить в силу тільки з 5 липня за комунальні червня, у цьому була основна задумка, яку проковтнули). Ну я вже додатково пообіцяв поставити дві сітки від комарів, яких там не було зроду, але клієнт у них вірить і дуже боїться, закриваючи вікна наглухо саме зараз, при 30+.
Висновок - знаю, що втрачу тільки 1000 за 2 місяці, не зменшуючи тіла оренди. У вересні він придумає чергову мантру про вікна, які сифонять чи не так проектують синє небо Соф.Борщаги ... пофіг, я знову придумаю РЖН цунг-цванг, додатково посиливши його цінами вересня на аналогічні об"єкти.
Все правильно. Нормальные люди находят компромисы. Win-win. Если бы стали в позу, потеряли бы больше. 7500 это докорантинная цена? Если пригород плюс несезон, то дороже 6000 быстро бы не сдали (пусть конкуренты светят в рекламе хоть миллион), если бы хоть как-то перебирали арендаторами. Еще имели бы простой и беготню (бензин и время) с показами и прозвонами. Отделались легким испугом.
stas_rst написав:Епопея собачо-кондицінованого арендатора, ймовірно, приходить до логічного завершення.
По-моему, завершилось все отлично. Для Вас потери минимальные, да и арендатор не сваливает пока. А там уж ближе к сентябрю подумаете, может, стоит кого поприветливее наайти. Или арендатору скажете, что ищете менее о*евшего жильца, а тот пусть свою *** в узде держит.