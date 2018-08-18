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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 чер, 2020 00:31
zРадио написав:
ЖК Манхэттен па1250 за однушку. На 28% дешевле, чем у КГС со скидкой. Дешевеит (с)
он в конце года по плану сдаваться, сейчас суровое время.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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