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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 чер, 2020 00:31
zРадио написав:
ЖК Манхэттен па1250 за однушку. На 28% дешевле, чем у КГС со скидкой. Дешевеит (с)
он в конце года по плану сдаваться, сейчас суровое время.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 21 чер, 2020 01:26
stas_rst написав:
колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:Умови задачі:
однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.Озвучені побажання:
- орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:)
(рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені)
- орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).Мої варіанти і розрахунки:
- за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки;
- при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи;
- при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта.
- зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.Мій висновок
- зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках)
, то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем. И это еще если все остальное в квартире нормально( в чем сомнения - если нет кондея, то может там и остальное бюджетненько?).
Поэтому при таких раскладах можно поупираться насчет установки, но если видишь, что у арендатора настроение падает, то соглашаться
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Додано: Нед 21 чер, 2020 01:44
stas_rst написав:
Епопея собачо-кондицінованого арендатора, ймовірно, приходить до логічного завершення.
Коротко за результатами і вашими порадами:
- на зустрічі одразу влупив позицію, що сам ставити не буду, якщо сильно потрібно - нехай ставить за свої, а я на суму кондея установки буду щомісяця скидати мінус 500 ... до повного погашення. Назвав йому період окупності 2,5 років і побачив, що клієнт здувся ... вообше
- одразу ж спробував налагодити діалог у вигляді бальзаму на zhопу, запропонувавши супер-вентилятор з розсіювачем води ... відповідь --- "ааааа, я не люблю вентилятори"
- наступний крок був уже дійсно бальзамом для нього, бо бачу, ситуація патова - клієнт не провернув халявний кондік і телепортується на очах до образу Ромео над трупом Джульєтти. Я сказав "ну ладно, я розумію, що бла-бла-бла" і до 1 вересня мінусую від постійних комунальних 500 грн. в рахунок сонячних незручностей (НЕ ТІЛО ОРЕНДИ, а ЖЕК і Охорона - стабільні суми 300+200).
Клієнт радісно погодився, плюнув у сторону голограми сплячої Джульєтти і потулив у справах, віддавши повну суму у 7500 за наступний місяць + 800 комуналя за минулий місяць (знижка вступить в силу тільки з 5 липня за комунальні червня, у цьому була основна задумка, яку проковтнули).
Ну я вже додатково пообіцяв поставити дві сітки від комарів, яких там не було зроду, але клієнт у них вірить і дуже боїться, закриваючи вікна наглухо саме зараз, при 30+.
Висновок - знаю, що втрачу тільки 1000 за 2 місяці, не зменшуючи тіла оренди. У вересні він придумає чергову мантру про вікна, які сифонять чи не так проектують синє небо Соф.Борщаги ... пофіг, я знову придумаю РЖН цунг-цванг, додатково посиливши його цінами вересня на аналогічні об"єкти.
УСІМ ДЯКУЮ. СМАЧНИХ ВИХІДНИХ
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
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