Епопея собачо-кондицінованого арендатора, ймовірно, приходить до логічного завершення.Коротко за результатами і вашими порадами:- на зустрічі одразу влупив позицію, що сам ставити не буду, якщо сильно потрібно - нехай ставить за свої, а я на суму кондея установки буду щомісяця скидати мінус 500 ... до повного погашення. Назвав йому період окупності 2,5 років і побачив, що клієнт здувся ... вообше- одразу ж спробував налагодити діалог у вигляді бальзаму на zhопу, запропонувавши супер-вентилятор з розсіювачем води ... відповідь --- "ааааа, я не люблю вентилятори"- наступний крок був уже дійсно бальзамом для нього, бо бачу, ситуація патова - клієнт не провернув халявний кондік і телепортується на очах до образу Ромео над трупом Джульєтти. Я сказав "ну ладно, я розумію, що бла-бла-бла" і до 1 вересня мінусую від постійних комунальних 500 грн. в рахунок сонячних незручностей (НЕ ТІЛО ОРЕНДИ, а ЖЕК і Охорона - стабільні суми 300+200).Клієнт радісно погодився, плюнув у сторону голограми сплячої Джульєтти і потулив у справах, віддавши повну суму у 7500 за наступний місяць + 800 комуналя за минулий місяць (знижка вступить в силу тільки з 5 липня за комунальні червня, у цьому була основна задумка, яку проковтнули).Ну я вже додатково пообіцяв поставити дві сітки від комарів, яких там не було зроду, але клієнт у них вірить і дуже боїться, закриваючи вікна наглухо саме зараз, при 30+.Висновок - знаю, що втрачу тільки 1000 за 2 місяці, не зменшуючи тіла оренди. У вересні він придумає чергову мантру про вікна, які сифонять чи не так проектують синє небо Соф.Борщаги ... пофіг, я знову придумаю РЖН цунг-цванг, додатково посиливши його цінами вересня на аналогічні об"єкти.УСІМ ДЯКУЮ. СМАЧНИХ ВИХІДНИХ