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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 чер, 2020 00:31
zРадио написав:
ЖК Манхэттен па1250 за однушку. На 28% дешевле, чем у КГС со скидкой. Дешевеит (с)
он в конце года по плану сдаваться, сейчас суровое время.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 21 чер, 2020 01:26
stas_rst написав:
колеги, є практичне запитання по конкретній ситуації:Умови задачі:
однушка, 3 км. від окружної, Соф.Борщага. 7500 + комуналь. Амортизація низька, орендар живе під час приїздів по бінесу максимум тиждень-два на місяць. Сам.Озвучені побажання:
- орендар хоче кондиціонер, бо йому жарко з вікнами на північну сторону:)
(рем. - взимку йому постійно холодно, то напалює по 150 кубів газу собі з кишені)
- орендар пропонує або знизити вартість оренди (сума сьогодні буде оговорюватись), або поставити кондиціонер за мій рахунок. Мова про підвищення оплати у такому випадку поки не йшла (орієнтовно можу докинути + 500 грн., не більше, бо ринок цін).Мої варіанти і розрахунки:
- за умови + 500 грн до 7500 існуючих, вартість простого кондиціонера + установки (14-15К грн.) окупляться в нуль за 2,5 роки;
- при установці кондиціонера нема гарантії, що орендар взимку не збриє в місто-метрополію і компенсація за установку перестане мати перспективи;
- при ймовірному продажу квартири (не виключений варіант) новим власникам буде глибоко пофіг на наявність кондиціонера восени-взимку-весною і не факт, що 600 у.о. я зможу добавити до вартості об"єкта.
- зменшення оренди на 500 (не більше) зумовить втрати доходу 6000 на рік, що не є смертельно.Мій висновок
- зменшувати на 500, не більше. Кондей не ставити. Бити на те, що через 2 місяці він йому нафіг не буде потрібен.
У випадку протиріч - пропонувати шукати інший об"єкт з кондиціонером. Тобто нафіг.
Щось останнім часом з орендарем одні хотєлки - то собаку притягнути з метрополії (передумав минулого місяця, ймовірно - не знайшов інших варіантів житла по такій ціні і кард-бланшем по собаках)
, то кондєйку ставити терміново, бо спить погано. Вхарило.
Прошу Ваші коментарі, думки і підказки. Усім дякую наперед.
На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем. И это еще если все остальное в квартире нормально( в чем сомнения - если нет кондея, то может там и остальное бюджетненько?).
Поэтому при таких раскладах можно поупираться насчет установки, но если видишь, что у арендатора настроение падает, то соглашаться
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Додано: Нед 21 чер, 2020 01:44
stas_rst написав:
Епопея собачо-кондицінованого арендатора, ймовірно, приходить до логічного завершення.
Коротко за результатами і вашими порадами:
- на зустрічі одразу влупив позицію, що сам ставити не буду, якщо сильно потрібно - нехай ставить за свої, а я на суму кондея установки буду щомісяця скидати мінус 500 ... до повного погашення. Назвав йому період окупності 2,5 років і побачив, що клієнт здувся ... вообше
- одразу ж спробував налагодити діалог у вигляді бальзаму на zhопу, запропонувавши супер-вентилятор з розсіювачем води ... відповідь --- "ааааа, я не люблю вентилятори"
- наступний крок був уже дійсно бальзамом для нього, бо бачу, ситуація патова - клієнт не провернув халявний кондік і телепортується на очах до образу Ромео над трупом Джульєтти. Я сказав "ну ладно, я розумію, що бла-бла-бла" і до 1 вересня мінусую від постійних комунальних 500 грн. в рахунок сонячних незручностей (НЕ ТІЛО ОРЕНДИ, а ЖЕК і Охорона - стабільні суми 300+200).
Клієнт радісно погодився, плюнув у сторону голограми сплячої Джульєтти і потулив у справах, віддавши повну суму у 7500 за наступний місяць + 800 комуналя за минулий місяць (знижка вступить в силу тільки з 5 липня за комунальні червня, у цьому була основна задумка, яку проковтнули).
Ну я вже додатково пообіцяв поставити дві сітки від комарів, яких там не було зроду, але клієнт у них вірить і дуже боїться, закриваючи вікна наглухо саме зараз, при 30+.
Висновок - знаю, що втрачу тільки 1000 за 2 місяці, не зменшуючи тіла оренди. У вересні він придумає чергову мантру про вікна, які сифонять чи не так проектують синє небо Соф.Борщаги ... пофіг, я знову придумаю РЖН цунг-цванг, додатково посиливши його цінами вересня на аналогічні об"єкти.
УСІМ ДЯКУЮ. СМАЧНИХ ВИХІДНИХ
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 04:53
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
..Типа это как два пальца: сменил работу - сменил жилье. Ну а че? Норм.
мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни
В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
А в чем проблема?
Дайте угадаю.
Денег не хватает. Или хочется сэкономить. На риелторе, например.
А где цивилизованный рынок?
Опять в США?
Ну ладно. История знакомого, который переезжал из Форта Ли, городок сразу за Гудзоном, первый куда попадаешь, переехав через Жоржик (те Джорж Вашингтон-Бридж) в один из районов НЙ. 2 куе переезд + типы баксов 300.
Это ему повезло что нашел квартиру в билдинге с менеджементом, который и сдал. Обошлось без риелторских,которые обычно 1 месячный платеж.
Другие сняли квартиру на юге Бруклина, повезло с ценой - всего 1100. Но заплатили 1 месяц 1100, секьюрити депазит 1100, риелторские 1100, "знакомство" с супером 150 баксов, какие-то еще фи - получилось почти 5 куе. Мебель не перевозили - покупали все новое в айкее онлайн. В квартире только кухонная мебель и кухонная техника.
Это цивилизованно? Я - за! Мне нравится. Давайте цивилизироваться. Риелторам месячный, а не полумесячный платеж. Пустая хата в рент, расходы связанные с переездом на уровне 3-5 куе. Зуб даю - условный Сержик (прошу прощения у Serg-ik, это не я начал) будет жить в арендной квартире ну очень долго.
Макс, у нас нищее население при очень высокой стоимости жизни в стране. Только этим можно объяснить ушатанные бабушатники и кидание риелторов, требование от арендодателей новой мебели за те-же деньги что бабушатник и тд. Это в Украине, аграрной межу прочим стране, продуктовая корзина на месяц стоит почти столько-же как в США, а люди зарабатывают на почти ПОРЯДОК (я отдаю себе отчет, что значит на ПОРЯДОК) меньше.
Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).
Поэтому рынок аренды сам цивилизируется, когда все остальное будет цивилизованно - не сомневайтесь. На то он и РЫНОК, то есть вид экономической модели без внешнего регулирования.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 05:06
antey1969 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
Три недели настроение следующее:
-послать на зарплатодателя
-послать на арендодателя
собрать тряпки и свалить на родину
Куплю там трёху на 65 метров под ремонт тыщ за 30, подшаманю на 5-7 тыс долл, куплю жене машину, себе плейстейшн ( никогда не было) и поживу годик -два на остаток заначки, зарплату жены, подрабатывая кассиром в АТБ
Поспешите, у многих такое настроение.
Чуть задержитесь - окажетесь в конце очереди киевских дауншифтеров: хаты на родине взлетят в цене по причине ажиотажного спроса, на машины и плейстейшены образуется очередь на девять месяцев вперед(с "я только спросить", "списками" и драками в среде самых нетерпеливых), вакансии кассиров расхватают, даже на дворников опоздавшие станут смотреть с тоскливой завистью.
В Вашем стебе есть ДОЛЯ шутки. При уходе Киева с трона гарантированого работодателя, именно такой вариант весьма и весьма вероятен. Что в Киеверботы нет, что в провинции. Но там жилье пока дешевле.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 05:23
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ну вот. Что и требовалось доказать. Фактически переезд - это не два пальца обсцть, а крушение всей жизни. А то тут начинают теории об абсолютной мобильности разводить.
Я бы сдругой стороны прокомментировал: нафиг нужен киев, когда уменьшенная зарплата минус увеличенная аренда приравнивает тебя к кассиру АТБ, живущего в наследном киевском хруще?
Проблема решается покупкой своего жилья в Киеве?
Вложи 50+ тыс у.е. баксов в полуветхое жилье ради экономии в 10000 грн?
Сомнительная транзакция.
Вывод? Надо больше зарабатывать
Надо предоставить эту возможность лендлордам)))
Ну-ну-ну...
купив за 50 куе и экономя 10 кгрн, Вы имеете доходность с экономии 8% годовых.
Что Вас не устраивает? При этом все-таки будете зарабатывать чуть больше чем в провинции. А вот те у кого нет 50 куе, вполне могут ехать коровам хвосты крутить.
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