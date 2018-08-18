rjkz написав:

airmax78 написав: В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд. В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.

А в чем проблема?Дайте угадаю.Денег не хватает. Или хочется сэкономить. На риелторе, например.А где цивилизованный рынок?Опять в США?Ну ладно. История знакомого, который переезжал из Форта Ли, городок сразу за Гудзоном, первый куда попадаешь, переехав через Жоржик (те Джорж Вашингтон-Бридж) в один из районов НЙ. 2 куе переезд + типы баксов 300.Это ему повезло что нашел квартиру в билдинге с менеджементом, который и сдал. Обошлось без риелторских,которые обычно 1 месячный платеж.Другие сняли квартиру на юге Бруклина, повезло с ценой - всего 1100. Но заплатили 1 месяц 1100, секьюрити депазит 1100, риелторские 1100, "знакомство" с супером 150 баксов, какие-то еще фи - получилось почти 5 куе. Мебель не перевозили - покупали все новое в айкее онлайн. В квартире только кухонная мебель и кухонная техника.Это цивилизованно? Я - за! Мне нравится. Давайте цивилизироваться. Риелторам месячный, а не полумесячный платеж. Пустая хата в рент, расходы связанные с переездом на уровне 3-5 куе. Зуб даю - условный Сержик (прошу прощения у Serg-ik, это не я начал) будет жить в арендной квартире ну очень долго.Макс, у нас нищее население при очень высокой стоимости жизни в стране. Только этим можно объяснить ушатанные бабушатники и кидание риелторов, требование от арендодателей новой мебели за те-же деньги что бабушатник и тд. Это в Украине, аграрной межу прочим стране, продуктовая корзина на месяц стоит почти столько-же как в США, а люди зарабатывают на почти ПОРЯДОК (я отдаю себе отчет, что значит на ПОРЯДОК) меньше.Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).Поэтому рынок аренды сам цивилизируется, когда все остальное будет цивилизованно - не сомневайтесь. На то он и РЫНОК, то есть вид экономической модели без внешнего регулирования.