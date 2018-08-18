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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 чер, 2020 07:29
unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Жлобства тут нет, исключительно трезвый расчет.
И, поступил правильно.
Смысл вкладывать двухмесячную аренду в кондиционер, без гарантии что арендатор не сьедет через пару месяцев и который потом еще и нужно регулярно обслуживать?
Пришли к обоюдному решению, которое устроило две стороны. Это win-win.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:34
Frant написав:
Питання навіть не в тому, що укро-населення бідне. А в тому, що воно скорочується шаленими темпами.
Хто буде орендувати житло в Києві через 10 років - це загадка.
Через 10 років при такому розвитку подій побачимо забиті вікна.
Прибалтика пройшла через таке.
Нас чекає попереду.
Якщо ще деякі "молоді республіки" не почнуть раніше відвалюватись.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:38
vitaliian написав: rjkz написав:
Ну-ну-ну...
купив за 50 куе и экономя 10 кгрн, Вы имеете доходность с экономии 8% годовых.
Что Вас не устраивает? При этом все-таки будете зарабатывать чуть больше чем в провинции. А вот те у кого нет 50 куе, вполне могут ехать коровам хвосты крутить.
маленький нюанс, если потом продать жильё за 20-25 куе то радости от полученной доходности 8% будет существенно меньше. Имхо лучше сидеть с 50 куе в арендованной квартире в том городе, где дельта между зарплатой и арендой будет выше.
В первом случае, он будет жить и не продавать, зарабатывая больше. Даже при падении цены на половину, через 6-7 лет, цена квартиры будет компенсирована экономией на аренде.
Во втором случае, он будет платить аренду, зарабатывать меньше.
Сложно поверить, что я это пишу, но если у человека есть намерение жить в Киеве еще 5-6 лет, он в Киеве зарабатывать будет больше, чем в условном Зажопье, и есть 50 куе, то математика говорит, что выгодней купить.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:44
Frant написав: rjkz написав: airmax78 написав:
В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
А в чем проблема?
Дайте угадаю.
Денег не хватает. Или хочется сэкономить. На риелторе, например.
А где цивилизованный рынок?
Опять в США?
Ну ладно. История знакомого, который переезжал из Форта Ли, городок сразу за Гудзоном, первый куда попадаешь, переехав через Жоржик (те Джорж Вашингтон-Бридж) в один из районов НЙ. 2 куе переезд + типы баксов 300.
Это ему повезло что нашел квартиру в билдинге с менеджементом, который и сдал. Обошлось без риелторских,которые обычно 1 месячный платеж.
Другие сняли квартиру на юге Бруклина, повезло с ценой - всего 1100. Но заплатили 1 месяц 1100, секьюрити депазит 1100, риелторские 1100, "знакомство" с супером 150 баксов, какие-то еще фи - получилось почти 5 куе. Мебель не перевозили - покупали все новое в айкее онлайн. В квартире только кухонная мебель и кухонная техника.
Это цивилизованно? Я - за! Мне нравится. Давайте цивилизироваться. Риелторам месячный, а не полумесячный платеж. Пустая хата в рент, расходы связанные с переездом на уровне 3-5 куе. Зуб даю - условный Сержик (прошу прощения у Serg-ik, это не я начал) будет жить в арендной квартире ну очень долго.
Макс, у нас нищее население при очень высокой стоимости жизни в стране. Только этим можно объяснить ушатанные бабушатники и кидание риелторов, требование от арендодателей новой мебели за те-же деньги что бабушатник и тд. Это в Украине, аграрной межу прочим стране, продуктовая корзина на месяц стоит почти столько-же как в США, а люди зарабатывают на почти ПОРЯДОК (я отдаю себе отчет, что значит на ПОРЯДОК) меньше.
Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).
Поэтому рынок аренды сам цивилизируется, когда все остальное будет цивилизованно - не сомневайтесь. На то он и РЫНОК, то есть вид экономической модели без внешнего регулирования.
Питання навіть не в тому, що укро-населення бідне. А в тому, що воно скорочується шаленими темпами.
Хто буде орендувати житло в Києві через 10 років - це загадка.
Есть такая поговорка - Кошка ищет где теплее, а человек - где лучше.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:45
Damien написав:
На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем. И это еще если все остальное в квартире нормально( в чем сомнения - если нет кондея, то может там и остальное бюджетненько?).
я согласен, в наше время кондей уже не роскошь а суровая необходимость. Такая дичь, бронирую отель на море в Скадовске, у половины отелей нет кондея. Пусть хоть даром номера сдают, что это за отдых когда в +30 негде укрыться от жары?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:53
Natt написав: stas_rst написав:
Епопея собачо-кондицінованого арендатора, ймовірно, приходить до логічного завершення.
По-моему, завершилось все отлично. Для Вас потери минимальные, да и арендатор не сваливает пока. А там уж ближе к сентябрю подумаете, может, стоит кого поприветливее наайти. Или арендатору скажете, что ищете менее о*евшего жильца, а тот пусть свою *** в узде держит.
А от цього не слід робити, бо можна сидити взагалі без доходу, і ще платити комуналь,
напр, як це вийшло в ihorkyivhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4995461#p4995461
ihorkyiv написав:Хомякоид
Мій допис від 29 травня поточного року: "Хрущ біля метро у прицентраллі, який нині сумує без роботи, до середини квітня здавав за 10 тисяч грн. З другої квартири на Осокорках, яку до 31.12.2019 здавав за 8300 грн, з середини лютого щомісяця накрапує 7500 грн. Третя, у локації неподалік першої, надає 10300 грн. У цьому ціновому сегменті навіть у кризові часи для орендодавців більше стабільності. Клієнту віддати десятку за житло легше, ніж більші суми, та й змінювати орендовану квартиру заради економії 2-3 тисяч немає сенсу, оскільки попит на цей сегмент високий і об"єктів зазвичай на усіх бажаючих бракує. Пошук нового житла - зайвий геморой".
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:57
unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Что-то в этом есть. Тенденция последних летних сезонов показывает,что кондиционер это сродни стиралке - просто обязан быть в каждой квартире хотя бы один. Расходы на обслуживание там мизерные, и производится это вообще в пакете с ренновацией всей квартиры раз в 5 + лет. Чистку сеточек под краном раз в сезон не в счет.
Лендлорды,а у вас в договоре аренды есть такой шикарный пункт "на момент выселения состояние квартиры должно быть не хуже,чем в момент заселения"?
Мне однажды такое подсовывали, послал на юх.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:01
rjkz написав:
В первом случае, он будет жить и не продавать, зарабатывая больше. Даже при падении цены на половину, через 6-7 лет, цена квартиры будет компенсирована экономией на аренде.
Во втором случае, он будет платить аренду, зарабатывать меньше.
Сложно поверить, что я это пишу, но если у человека есть намерение жить в Киеве еще 5-6 лет, он в Киеве зарабатывать будет больше, чем в условном Зажопье, и есть 50 куе, то математика говорит, что выгодней купить.
математика не учитывает риски - покупаем недвижимость, наступает резкое ухудшение ситуации, цена недвижимости падает до 30куе при этом оставаться в Киеве экономического смысла нет. Продавать с потерей 20куе или сдавать с доходностью 8% и другими рисками.
Кейс из жизни. 2012 год переезд в Киев и покупка квартиры за 65куе. в 2020 вынужденный отъезд, нужен кэш, квартира продается за 45 куе. Потеря 20 куе. Аренда на окраине за 8 полных лет (средняя 6500 грн/мес, так как в 2012 аренда была 4500 грн/мес а с 2015 активно росла до 9000 грн/мес) 624 тыс грн. + 15 тыс риелторам и 5 тыс затраты на 2-3 переезда. = 644 тыс грн
65куе (вместо покупки квартиры) размещаем на валютном депозите в среднем под 6% годовых (в 2012 было 10%, в 2014 доходило до 12% чистыми, сейчас 3% чистыми)за 8 лет набегает 31200 уе (без капитализации) в гривнах 4 года (сдаем валюту по курсу 8 ) = 124к грн, 4 года (сдаём валюту по курсу 24) = 374к грн, итого % за 8 лет депозита = 498к грн
отнимаем от 644к грн аренды за 8 лет 498к грн полученных за 8 лет % с депозита = 146к грн чистые потери за весь период (что по курсу 26,5 = 5500 уе)
потери на продаже подешевевшей квартиры - 20куе. кроме того в своей квартире за 8 лет скорее всего пришлось бы делать ремонт, обновлять технику, смело добавляем к потерям 3-5куе. Отака математика.
На будущее её экстраполировать нельзя, потому что нет понимания на сколько просядет цена недвижимости на падающем рынке и как долго человек задержится в Киеве. В любом случае, если есть риск девальвации, лучше пересидеть год-три в валютном кэше, чем в бетоне.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 21 чер, 2020 08:48, всього редагувалось 8 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:03
rjkz написав: airmax78 написав: sequence написав:
мне это сложно объяснить, нехай вам расскажут люди из США или Германии, где высокая мобильность населения - это норма жизни
В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
А в чем проблема?
Дайте угадаю.
Денег не хватает. Или хочется сэкономить. На риелторе, например.
А где цивилизованный рынок?
Опять в США?
Ну ладно. История знакомого, который переезжал из Форта Ли, городок сразу за Гудзоном, первый куда попадаешь, переехав через Жоржик (те Джорж Вашингтон-Бридж) в один из районов НЙ. 2 куе переезд + типы баксов 300.
Это ему повезло что нашел квартиру в билдинге с менеджементом, который и сдал. Обошлось без риелторских,которые обычно 1 месячный платеж.
Другие сняли квартиру на юге Бруклина, повезло с ценой - всего 1100. Но заплатили 1 месяц 1100, секьюрити депазит 1100, риелторские 1100, "знакомство" с супером 150 баксов, какие-то еще фи - получилось почти 5 куе. Мебель не перевозили - покупали все новое в айкее онлайн. В квартире только кухонная мебель и кухонная техника.
Это цивилизованно? Я - за! Мне нравится. Давайте цивилизироваться. Риелторам месячный, а не полумесячный платеж. Пустая хата в рент, расходы связанные с переездом на уровне 3-5 куе. Зуб даю - условный Сержик (прошу прощения у Serg-ik, это не я начал) будет жить в арендной квартире ну очень долго.
Макс, у нас нищее население при очень высокой стоимости жизни в стране. Только этим можно объяснить ушатанные бабушатники и кидание риелторов, требование от арендодателей новой мебели за те-же деньги что бабушатник и тд. Это в Украине, аграрной межу прочим стране, продуктовая корзина на месяц стоит почти столько-же как в США, а люди зарабатывают на почти ПОРЯДОК (я отдаю себе отчет, что значит на ПОРЯДОК) меньше.
Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).
Поэтому рынок аренды сам цивилизируется, когда все остальное будет цивилизованно - не сомневайтесь. На то он и РЫНОК, то есть вид экономической модели без внешнего регулирования.
пересічений американець живе від пейчека до пейчека, весь в боргах як пес в блохах...
а у випадку шухера не має можливості поїхати на полуниці до сусідньої Польщі.
Якби було так як ти описуєш, то ніхто би зараз не майданив у США.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:08
rjkz написав:
Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).
Это не средний американец. Средняя ЗП в США чуть больше 4К. У 60% американцев годовой доход ниже 50к. Недавно была статья что больше половины жителей не имеет накоплений или они минимальны. Так что если говорить о среднем американце, то деньги, что у него остаются идут на оплату ипотеки или других кредитов.
Востаннє редагувалось Бывалый
в Нед 21 чер, 2020 08:10, всього редагувалось 1 раз.
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