Додано: Нед 21 чер, 2020 08:48

Hotab написав: unicdima написав: на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця. на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.

Что-то в этом есть. Тенденция последних летних сезонов показывает,что кондиционер это сродни стиралке - просто обязан быть в каждой квартире хотя бы один. Расходы на обслуживание там мизерные, и производится это вообще в пакете с ренновацией всей квартиры раз в 5 + лет. Чистку сеточек под краном раз в сезон не в счет.



Лендлорды,а у вас в договоре аренды есть такой шикарный пункт "на момент выселения состояние квартиры должно быть не хуже,чем в момент заселения"?

Мне однажды такое подсовывали, послал на юх. Что-то в этом есть. Тенденция последних летних сезонов показывает,что кондиционер это сродни стиралке - просто обязан быть в каждой квартире хотя бы один. Расходы на обслуживание там мизерные, и производится это вообще в пакете с ренновацией всей квартиры раз в 5 + лет. Чистку сеточек под краном раз в сезон не в счет.Лендлорды,а у вас в договоре аренды есть такой шикарный пункт "на момент выселения состояние квартиры должно быть не хуже,чем в момент заселения"?Мне однажды такое подсовывали, послал на юх.

Во я лох. А я каждую весну ребят вызываю, чтобы от грибка чистили.Вы вообще видели разобранный кондиционер, который года 3 не почистят?Там на вентиляторе просто мох грибковый. Гирляндами свисает. И не только на вентиляторе. И Вы этим дышите.Никогда в помещении с кондиционером не чувствовали затхлый запах? Это оно.И выезд рабочих совсем не бесплатный. Классные профессионалы часа 1,5 разбирают, вымывают специальной химией, собирают, проверяют.Сеточки, говорите промыть?...На одном из объектов от солнца пластик крыльчатки начал сыпаться пришлось менять крыльчатку наружного блока. Потом ни с того ни с сего фреон ушел - гайка треснула. Мои кондиционерщики были заняты, вызвал левых, они просто фреон вкачали. Через 3 дня его уже не было. Пришлось своих дожидаться. Заплатил получается 2 раза.Потом как-то вонь от кондера шла и потек. Оказывается в дренажную трубку птенец попал.Иногда и наружный блок помыть не мешает.Но арендодатели пахатые. От них не убудет. И чтоб сдавали за коммуналь всенепременно.