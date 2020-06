Додано: Нед 21 чер, 2020 08:19

_Mykola_ написав: unicdima написав: на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця. на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.

Жлобства тут нет, исключительно трезвый расчет.

И, поступил правильно.

Смысл вкладывать двухмесячную аренду в кондиционер, без гарантии что арендатор не сьедет через пару месяцев и который потом еще и нужно регулярно обслуживать?

Пришли к обоюдному решению, которое устроило две стороны. Это win-win. Жлобства тут нет, исключительно трезвый расчет.И, поступил правильно.Смысл вкладывать двухмесячную аренду в кондиционер, без гарантии что арендатор не сьедет через пару месяцев и который потом еще и нужно регулярно обслуживать?Пришли к обоюдному решению, которое устроило две стороны. Это win-win.



смысл станет более отчетливым когда начнут уставать все "свежие евроремонты" в подобных ипенях

вот тогда и вернемся к вопросу что важнее - локация, или внешний вид дома и мопов смысл станет более отчетливым когда начнут уставать все "свежие евроремонты" в подобных ипеняхвот тогда и вернемся к вопросу что важнее - локация, или внешний вид дома и мопов

