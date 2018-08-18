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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 чер, 2020 08:09
_Mykola_ написав: unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Жлобства тут нет, исключительно трезвый расчет.
И, поступил правильно.
Смысл вкладывать двухмесячную аренду в кондиционер, без гарантии что арендатор не сьедет через пару месяцев и который потом еще и нужно регулярно обслуживать?
Пришли к обоюдному решению, которое устроило две стороны. Это win-win.
Якщо то був би бабушатник біля метро, то можна і без кондея.
Але в Соф.Борщ, ну не знаю, добре що взагалі хоть здається зараз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:19
_Mykola_ написав: unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Жлобства тут нет, исключительно трезвый расчет.
И, поступил правильно.
Смысл вкладывать двухмесячную аренду в кондиционер, без гарантии что арендатор не сьедет через пару месяцев и который потом еще и нужно регулярно обслуживать?
Пришли к обоюдному решению, которое устроило две стороны. Это win-win.
смысл станет более отчетливым когда начнут уставать все "свежие евроремонты" в подобных ипенях
вот тогда и вернемся к вопросу что важнее - локация, или внешний вид дома и мопов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:21
я тут в сусідній валютній темі прикинув, що обвал ВВП в ццьому році буде 16%, і це ще дуже оптимістичноhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4995623#p4995623
flyman написав:
місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць,
місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.
Рахуєм за рік падіння:
1 - (1,0 * 7 + 0,7 * 3 + 0,85 * 2) /12 = 1 - 0,842 = 0,158
Тобто, як мінімум у 2020 буде падіння 15,8% ВВП і це ще оптимістичний сценарій, за умови, що у вже у серпні вернемся на показники кінця 2019, і не буде більше ніяких продовжень карантину і наступних хвиль та "чорних лебедів".
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:29
flyman написав:
я тут в сусідній валютній темі прикинув, що обвал ВВП в ццьому році буде 16%, і це ще дуже оптимістичноhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4995623#p4995623
flyman написав:
місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць,
місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.
Рахуєм за рік падіння:
1 - (1,0 * 7 + 0,7 * 3 + 0,85 * 2) /12 = 1 - 0,842 = 0,158
Тобто, як мінімум у 2020 буде падіння 15,8% ВВП і це ще оптимістичний сценарій, за умови, що у вже у серпні вернемся на показники кінця 2019, і не буде більше ніяких продовжень карантину і наступних хвиль та "чорних лебедів".
Та і так було зрозуміло що скатимся до показників 2014 року.
Якщо кожного місяця кригується подіння ВВП в бік збільшення, то по факту дійдемо до -15 або навіть -20 до кінця року.
Буде обвал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:48
Hotab написав: unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Что-то в этом есть. Тенденция последних летних сезонов показывает,что кондиционер это сродни стиралке - просто обязан быть в каждой квартире хотя бы один. Расходы на обслуживание там мизерные, и производится это вообще в пакете с ренновацией всей квартиры раз в 5 + лет. Чистку сеточек под краном раз в сезон не в счет.
Лендлорды,а у вас в договоре аренды есть такой шикарный пункт "на момент выселения состояние квартиры должно быть не хуже,чем в момент заселения"?
Мне однажды такое подсовывали, послал на юх.
Во я лох. А я каждую весну ребят вызываю, чтобы от грибка чистили.
Вы вообще видели разобранный кондиционер, который года 3 не почистят?
Там на вентиляторе просто мох грибковый. Гирляндами свисает. И не только на вентиляторе. И Вы этим дышите.
Никогда в помещении с кондиционером не чувствовали затхлый запах? Это оно.
И выезд рабочих совсем не бесплатный. Классные профессионалы часа 1,5 разбирают, вымывают специальной химией, собирают, проверяют.
Сеточки, говорите промыть?...На одном из объектов от солнца пластик крыльчатки начал сыпаться пришлось менять крыльчатку наружного блока. Потом ни с того ни с сего фреон ушел - гайка треснула. Мои кондиционерщики были заняты, вызвал левых, они просто фреон вкачали. Через 3 дня его уже не было. Пришлось своих дожидаться. Заплатил получается 2 раза.
Потом как-то вонь от кондера шла и потек. Оказывается в дренажную трубку птенец попал.
Иногда и наружный блок помыть не мешает.
Но арендодатели пахатые. От них не убудет. И чтоб сдавали за коммуналь всенепременно.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:52
rjkz написав:
Вы вообще видели разобранный кондиционер, который года 3 не почистят?
поэтому предпочитаю мобильный кондиционер (с гофрой отвода горячего воздуха), шум терпимый, охлаждает хорошо, чистить можно самому, при продаже квартиры мобильный кондиционер уезжает со мной, а стационарный остался бы следующему владельцу. Кондиционеры техника капризная, рекомендую продавать их за полцены уже после 3 лет эксплуатации, пока есть товарный вид, не дожидаясь течи фреона. Потом замучаетесь искать где течь и заправлять. Если течь будет в радиаторе то ремонт как раз выльется в половину стоимости нового.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 21 чер, 2020 09:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:00
Hotab написав: unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Что-то в этом есть. Тенденция последних летних сезонов показывает,что кондиционер это сродни стиралке - просто обязан быть в каждой квартире хотя бы один. Расходы на обслуживание там мизерные, и производится это вообще в пакете с ренновацией всей квартиры раз в 5 + лет. Чистку сеточек под краном раз в сезон не в счет.
Лендлорды,а у вас в договоре аренды есть такой шикарный пункт "на момент выселения состояние квартиры должно быть не хуже,чем в момент заселения"?
Мне однажды такое подсовывали, послал на юх.
Кондиціонер не має жодного відношення до орендних квартир бюджетного діапазона.
Наявність кондиціонера - лише щоб окупити його вартість та техн. обслуговування - піднімає ціну оренди на 600-700 грн/міс і створює додаткові проблеми орендодавцю.
До речі,квартиранти вб'ють його ресурс за 1,5-2 роки.
З огляду на негативну демографію - орендарів в Києві буде все меньше.
А інвештиції в кондиціонери, мармурові підвіконня та дубовий паркет - не збільшать кількість квартирантів, а лише зменшать рентабельність орендного бізнесу
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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