Додано: Нед 21 чер, 2020 09:06

Frant написав: інвештиції в кондиціонери, ... - не збільшать кількість квартирантів, а лише зменшать рентабельність орендного бізнесу інвештиції в кондиціонери, ... - не збільшать кількість квартирантів, а лише зменшать рентабельність орендного бізнесу



простои еще больше зменшать, там той рентабельности еще падать и падать, велкам ту зе бэк сайд оф зе мун, астронавты)

вообще забавно наблюдать, как эксперты по недвиге обсуждают доцильнисть установки кондея в арендной квартире 2020м году простои еще больше зменшать, там той рентабельности еще падать и падать, велкам ту зе бэк сайд оф зе мун, астронавты)вообще забавно наблюдать, как эксперты по недвиге обсуждают доцильнисть установки кондея в арендной квартире 2020м году

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 21 чер, 2020 09:08, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.