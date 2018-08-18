Додано: Нед 21 чер, 2020 09:07

vitaliian написав: rjkz написав: В первом случае, он будет жить и не продавать, зарабатывая больше. Даже при падении цены на половину, через 6-7 лет, цена квартиры будет компенсирована экономией на аренде.

Во втором случае, он будет платить аренду, зарабатывать меньше.

Сложно поверить, что я это пишу, но если у человека есть намерение жить в Киеве еще 5-6 лет, он в Киеве зарабатывать будет больше, чем в условном Зажопье, и есть 50 куе, то математика говорит, что выгодней купить. В первом случае, он будет жить и не продавать, зарабатывая больше. Даже при падении цены на половину, через 6-7 лет, цена квартиры будет компенсирована экономией на аренде.Во втором случае, он будет платить аренду, зарабатывать меньше.Сложно поверить, что я это пишу, но если у человека есть намерение жить в Киеве еще 5-6 лет, он в Киеве зарабатывать будет больше, чем в условном Зажопье, и есть 50 куе, то математика говорит, что выгодней купить. математика не учитывает риски - покупаем недвижимость, наступает резкое ухудшение ситуации, цена недвижимости падает до 30куе при этом оставаться в Киеве экономического смысла нет. Продавать с потерей 20куе или сдавать с доходностью 8% и другими рисками.



Кейс из жизни. 2012 год переезд в Киев и покупка квартиры за 65куе. в 2020 вынужденный отъезд, нужен кэш, квартира продается за 45 куе. Потеря 20 куе. Аренда на окраине за 8 полных лет (средняя 6500 грн/мес, так как в 2012 аренда была 4500 грн/мес а с 2015 активно росла до 9000 грн/мес) 624 тыс грн. + 15 тыс риелторам и 5 тыс затраты на 2-3 переезда. = 644 тыс грн



65куе (вместо покупки квартиры) размещаем на валютном депозите в среднем под 6% годовых (в 2012 было 10%, в 2014 доходило до 12% чистыми, сейчас 3% чистыми)за 8 лет набегает 31200 уе (без капитализации) в гривнах 4 года (сдаем валюту по курсу 8 ) = 124к грн, 4 года (сдаём валюту по курсу 24) = 374к грн, итого % за 8 лет депозита = 498к грн



отнимаем от 644к грн аренды за 8 лет 498к грн полученных за 8 лет % с депозита = 146к грн чистые потери за весь период (что по курсу 26,5 = 5500 уе)



потери на продаже подешевевшей квартиры - 20куе. кроме того в своей квартире за 8 лет скорее всего пришлось бы делать ремонт, обновлять технику, смело добавляем к потерям 3-5куе. Отака математика.



На будущее её экстраполировать нельзя, потому что нет понимания на сколько просядет цена недвижимости на падающем рынке и как долго человек задержится в Киеве. В любом случае, если есть риск девальвации, лучше пересидеть год-три в валютном кэше, чем в бетоне. математика не учитывает риски - покупаем недвижимость, наступает резкое ухудшение ситуации, цена недвижимости падает до 30куе при этом оставаться в Киеве экономического смысла нет. Продавать с потерей 20куе или сдавать с доходностью 8% и другими рисками.Кейс из жизни. 2012 год переезд в Киев и покупка квартиры за 65куе. в 2020 вынужденный отъезд, нужен кэш, квартира продается за 45 куе. Потеря 20 куе. Аренда на окраине за 8 полных лет (средняя 6500 грн/мес, так как в 2012 аренда была 4500 грн/мес а с 2015 активно росла до 9000 грн/мес) 624 тыс грн. + 15 тыс риелторам и 5 тыс затраты на 2-3 переезда. = 644 тыс грн65куе (вместо покупки квартиры) размещаем на валютном депозите в среднем под 6% годовых (в 2012 было 10%, в 2014 доходило до 12% чистыми, сейчас 3% чистыми)за 8 лет набегает 31200 уе (без капитализации) в гривнах 4 года (сдаем валюту по курсу 8 ) = 124к грн, 4 года (сдаём валюту по курсу 24) = 374к грн, итого % за 8 лет депозита = 498к грнотнимаем от 644к грн аренды за 8 лет 498к грн полученных за 8 лет % с депозита = 146к грн чистые потери за весь период (что по курсу 26,5 = 5500 уе)потери на продаже подешевевшей квартиры - 20куе. кроме того в своей квартире за 8 лет скорее всего пришлось бы делать ремонт, обновлять технику, смело добавляем к потерям 3-5куе. Отака математика.На будущее её экстраполировать нельзя, потому что нет понимания на сколько просядет цена недвижимости на падающем рынке и как долго человек задержится в Киеве. В любом случае, если есть риск девальвации, лучше пересидеть год-три в валютном кэше, чем в бетоне.

А при чем тут банки?Давайте посчитаем, что было-бы купив акций, которые выросли в 100500 раз, МММ или все эти годы ходили в казино и ставили на зеро и только выигрывали.Сравнивайте сравнимое. Риски бетона - это риски бетона. Риски банков - это риски банков. И %% разные.Повторюсь, я написал выше, при каких условиях это выгодно даже при удешевлении объекта в 2 раза. Тулить банки сюда - не корректно. Если у Сержа деньги на депо под процентами лежат и он их снимать не собирается, то у него нет денег для покупки квартиры. У него есть деньги для депо. Если у моего коллеги, который живет в чужой квартире последние 25 лет, на складе товара на 3 лимона евро, торговля которым приносит ему доход, который его устраивает настолько. чтобы он хотел всю прибыль реинвестировать, то у него тоже НЕТ денег ДЛЯ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ. Здесь есть форумчанин, который всех агитирует покупать машины, чем больше, тем лучше - у него тоже нет денег для покупки квартиры - для машины есть.Для покупки квартиры деньги есть, если они есть в необходимом объеме и есть намерение купить квартиру. Или они есть и никаких планов на их счет нет. Их можно при возникновении желания пустить в бетон. И все.Остальное - это деньги в других активах или пассивах. Которые можно при желании или необходимости реализовать и собрать сумму. И тогда деньги будут.У меня когда-то чуть-чуть не хватало на покупку квартиры - я продал телевизор за полцены. У меня был телевизор, но не было всей суммы на квартиру. Я продал телевизор и у меня появилась сумма дял покупки квартиры.