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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:48
Hotab написав: unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Что-то в этом есть. Тенденция последних летних сезонов показывает,что кондиционер это сродни стиралке - просто обязан быть в каждой квартире хотя бы один. Расходы на обслуживание там мизерные, и производится это вообще в пакете с ренновацией всей квартиры раз в 5 + лет. Чистку сеточек под краном раз в сезон не в счет.
Лендлорды,а у вас в договоре аренды есть такой шикарный пункт "на момент выселения состояние квартиры должно быть не хуже,чем в момент заселения"?
Мне однажды такое подсовывали, послал на юх.
Во я лох. А я каждую весну ребят вызываю, чтобы от грибка чистили.
Вы вообще видели разобранный кондиционер, который года 3 не почистят?
Там на вентиляторе просто мох грибковый. Гирляндами свисает. И не только на вентиляторе. И Вы этим дышите.
Никогда в помещении с кондиционером не чувствовали затхлый запах? Это оно.
И выезд рабочих совсем не бесплатный. Классные профессионалы часа 1,5 разбирают, вымывают специальной химией, собирают, проверяют.
Сеточки, говорите промыть?...На одном из объектов от солнца пластик крыльчатки начал сыпаться пришлось менять крыльчатку наружного блока. Потом ни с того ни с сего фреон ушел - гайка треснула. Мои кондиционерщики были заняты, вызвал левых, они просто фреон вкачали. Через 3 дня его уже не было. Пришлось своих дожидаться. Заплатил получается 2 раза.
Потом как-то вонь от кондера шла и потек. Оказывается в дренажную трубку птенец попал.
Иногда и наружный блок помыть не мешает.
Но арендодатели пахатые. От них не убудет. И чтоб сдавали за коммуналь всенепременно.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 08:52
rjkz написав:
Вы вообще видели разобранный кондиционер, который года 3 не почистят?
поэтому предпочитаю мобильный кондиционер (с гофрой отвода горячего воздуха), шум терпимый, охлаждает хорошо, чистить можно самому, при продаже квартиры мобильный кондиционер уезжает со мной, а стационарный остался бы следующему владельцу. Кондиционеры техника капризная, рекомендую продавать их за полцены уже после 3 лет эксплуатации, пока есть товарный вид, не дожидаясь течи фреона. Потом замучаетесь искать где течь и заправлять. Если течь будет в радиаторе то ремонт как раз выльется в половину стоимости нового.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 21 чер, 2020 09:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:00
Hotab написав: unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Что-то в этом есть. Тенденция последних летних сезонов показывает,что кондиционер это сродни стиралке - просто обязан быть в каждой квартире хотя бы один. Расходы на обслуживание там мизерные, и производится это вообще в пакете с ренновацией всей квартиры раз в 5 + лет. Чистку сеточек под краном раз в сезон не в счет.
Лендлорды,а у вас в договоре аренды есть такой шикарный пункт "на момент выселения состояние квартиры должно быть не хуже,чем в момент заселения"?
Мне однажды такое подсовывали, послал на юх.
Кондиціонер не має жодного відношення до орендних квартир бюджетного діапазона.
Наявність кондиціонера - лише щоб окупити його вартість та техн. обслуговування - піднімає ціну оренди на 600-700 грн/міс і створює додаткові проблеми орендодавцю.
До речі,квартиранти вб'ють його ресурс за 1,5-2 роки.
З огляду на негативну демографію - орендарів в Києві буде все меньше.
А інвештиції в кондиціонери, мармурові підвіконня та дубовий паркет - не збільшать кількість квартирантів, а лише зменшать рентабельність орендного бізнесу
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:03
flyman написав: _Mykola_ написав: unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
Жлобства тут нет, исключительно трезвый расчет.
И, поступил правильно.
Смысл вкладывать двухмесячную аренду в кондиционер, без гарантии что арендатор не сьедет через пару месяцев и который потом еще и нужно регулярно обслуживать?
Пришли к обоюдному решению, которое устроило две стороны. Это win-win.
Якщо то був би бабушатник біля метро, то можна і без кондея.
Але в Соф.Борщ, ну не знаю, добре що взагалі хоть здається зараз.
Скоро житло в Іпенях та Борщагівках - буде здаватись в оренду за комунальні плюс 100 Дол зверху.В незалежності від кількості кондиціонерів та фірмовості паркету((((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:06
Frant написав:
інвештиції в кондиціонери, ... - не збільшать кількість квартирантів, а лише зменшать рентабельність орендного бізнесу
простои еще больше зменшать, там той рентабельности еще падать и падать, велкам ту зе бэк сайд оф зе мун, астронавты)
вообще забавно наблюдать, как эксперты по недвиге обсуждают доцильнисть установки кондея в арендной квартире 2020м году
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 21 чер, 2020 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:07
vitaliian написав: rjkz написав:
В первом случае, он будет жить и не продавать, зарабатывая больше. Даже при падении цены на половину, через 6-7 лет, цена квартиры будет компенсирована экономией на аренде.
Во втором случае, он будет платить аренду, зарабатывать меньше.
Сложно поверить, что я это пишу, но если у человека есть намерение жить в Киеве еще 5-6 лет, он в Киеве зарабатывать будет больше, чем в условном Зажопье, и есть 50 куе, то математика говорит, что выгодней купить.
математика не учитывает риски - покупаем недвижимость, наступает резкое ухудшение ситуации, цена недвижимости падает до 30куе при этом оставаться в Киеве экономического смысла нет. Продавать с потерей 20куе или сдавать с доходностью 8% и другими рисками.
Кейс из жизни. 2012 год переезд в Киев и покупка квартиры за 65куе. в 2020 вынужденный отъезд, нужен кэш, квартира продается за 45 куе. Потеря 20 куе. Аренда на окраине за 8 полных лет (средняя 6500 грн/мес, так как в 2012 аренда была 4500 грн/мес а с 2015 активно росла до 9000 грн/мес) 624 тыс грн. + 15 тыс риелторам и 5 тыс затраты на 2-3 переезда. = 644 тыс грн
65куе (вместо покупки квартиры) размещаем на валютном депозите в среднем под 6% годовых (в 2012 было 10%, в 2014 доходило до 12% чистыми, сейчас 3% чистыми)за 8 лет набегает 31200 уе (без капитализации) в гривнах 4 года (сдаем валюту по курсу 8 ) = 124к грн, 4 года (сдаём валюту по курсу 24) = 374к грн, итого % за 8 лет депозита = 498к грн
отнимаем от 644к грн аренды за 8 лет 498к грн полученных за 8 лет % с депозита = 146к грн чистые потери за весь период (что по курсу 26,5 = 5500 уе)
потери на продаже подешевевшей квартиры - 20куе. кроме того в своей квартире за 8 лет скорее всего пришлось бы делать ремонт, обновлять технику, смело добавляем к потерям 3-5куе. Отака математика.
На будущее её экстраполировать нельзя, потому что нет понимания на сколько просядет цена недвижимости на падающем рынке и как долго человек задержится в Киеве. В любом случае, если есть риск девальвации, лучше пересидеть год-три в валютном кэше, чем в бетоне.
А при чем тут банки?
Давайте посчитаем, что было-бы купив акций, которые выросли в 100500 раз, МММ или все эти годы ходили в казино и ставили на зеро и только выигрывали.
Сравнивайте сравнимое. Риски бетона - это риски бетона. Риски банков - это риски банков. И %% разные.
Повторюсь, я написал выше, при каких условиях это выгодно даже при удешевлении объекта в 2 раза. Тулить банки сюда - не корректно. Если у Сержа деньги на депо под процентами лежат и он их снимать не собирается, то у него нет денег для покупки квартиры. У него есть деньги для депо. Если у моего коллеги, который живет в чужой квартире последние 25 лет, на складе товара на 3 лимона евро, торговля которым приносит ему доход, который его устраивает настолько. чтобы он хотел всю прибыль реинвестировать, то у него тоже НЕТ денег ДЛЯ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ. Здесь есть форумчанин, который всех агитирует покупать машины, чем больше, тем лучше - у него тоже нет денег для покупки квартиры - для машины есть.
Для покупки квартиры деньги есть, если они есть в необходимом объеме и есть намерение купить квартиру. Или они есть и никаких планов на их счет нет. Их можно при возникновении желания пустить в бетон. И все.Остальное - это деньги в других активах или пассивах. Которые можно при желании или необходимости реализовать и собрать сумму. И тогда деньги будут.
У меня когда-то чуть-чуть не хватало на покупку квартиры - я продал телевизор за полцены. У меня был телевизор, но не было всей суммы на квартиру. Я продал телевизор и у меня появилась сумма дял покупки квартиры.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:25
Frant написав: kingkongovets написав:
Frant написав:
інвештиції в кондиціонери, ... - не збільшать кількість квартирантів, а лише зменшать рентабельність орендного бізнесу
простои еще больше зменшать, там той рентабельности еще падать и падать, велкам ту зе бэк сайд оф зе мун, астронавты)
вообще забавно наблюдать, как эксперты по недвиге обсуждают доцильнисть установки кондея в арендной квартире 2020м году
Головним експертом по КРжн є тупа хамовита мавпа на велосипеді, з рівнем інтелекта шимпанзе, правда?
для того чтобы понять что кондей и бойлер - маст хэв в арендной хате не надо быть ни экспертом, ни даже кандидатом наук
во всем цивилизованном мире большинство квартир сдается без мебели, лишь со встроенной кухней и покрашенными стенами, ну карпет разве шо поменяют
зато на двух ветках по недвиге долго и нудно обсасываются стили интерьеров и подробности ремонтов и отделки бгг
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 21 чер, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:27
rjkz написав:
А при чем тут банки?
я описал свою модель поведения, для меня есть 3 альтернативы куда пристроить деньги, в недвижимость, валюта наличные, валюта в банке на депозите. Понятно что в арендованной квартире вариант "кеш" отпадает, поэтому либо своя недвижимость либо аренда + депозит.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:39
vitaliian написав:
Кондиционеры техника капризная, рекомендую продавать их за полцены уже после 3 лет эксплуатации, пока есть товарный вид, не дожидаясь течи фреона. Потом замучаетесь искать где течь и заправлять. Если течь будет в радиаторе то ремонт как раз выльется в половину стоимости нового.
Кондиционеры расово верных японских и одного корейского бренда, установленные украинскими монтажниками с ровными руками и светлыми мозгами, работают как часики по 20 лет.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:42
rjkz написав:
Если у Сержа деньги на депо под процентами лежат и он их снимать не собирается, то у него нет денег для покупки квартиры. У него есть деньги для депо. Если у моего коллеги, который живет в чужой квартире последние 25 лет, на складе товара на 3 лимона евро, торговля которым приносит ему доход, который его устраивает настолько. чтобы он хотел всю прибыль реинвестировать, то у него тоже НЕТ денег ДЛЯ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ.
По условиям моего реального из жизни кейса в 2012 был свободный кэш 65куе и варианты 1. недвижимость в киеве 2. валютный депозит. В фондЕ я не разбираюсь и даже при 1000% доходности я туда бы не влез, как и в крипту. Авто, товар и оборотные средства для бизнеса учитывается отдельно и в "свободных" 65куе не сидят, поэтому и доходность бизнеса на затраты по аренде не влияют.
Риски есть везде, кеш могли украсть воры, банк мог обанкротиться, квартиру могли продать мошенники по поддельным документам. Поэтому все риски в кейсе игнорировались чтобы не усложнять задачу кривой распределения вероятности этих событий.
Каждый считает выгоду как умеет, я показал как считаю я. При стабильной цене на недвижимость, отсутствии рисков девальвации и низких % ставках по валютным депозитам Киевский бетон выглядит привлекательнее, даже если через год я передумаю жить в столице и недвижимость продам. Так же Киевский бетон интересен на ценовом дне, при условии что замороженная в недвижимости часть денег в ближайшие 5-7 лет 100% не понадобится.
По моей логике Киевский бетон - сомнительная инвестиция на ближайшие годы даже для того кто готов гарантированно задержаться в столице на 5-7 лет. Если человеку кроме столицы вообще нет иных вариантов локации пребывания (а-ля заграница или родная Шепетовка), то здесь уже другая логика и покупка квартиры вполне оправдана, даже если её цена снизится вдвое, потому что из инвестиции она превратилась в предмет первой необходимости, как туалетная бумага (которую вы не будете искать где дешевле когда срочно надо здесь и сейчас).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 21 чер, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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