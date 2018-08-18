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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:52
flyman написав: rjkz написав: airmax78 написав:
В Украине такой мобильности нет и не будет. В Украине отсутствует цивилизованный рынок аренды. Спросите у Сержа как легко ему каждый раз дается переезд.
А в чем проблема?
Дайте угадаю.
Денег не хватает. Или хочется сэкономить. На риелторе, например.
А где цивилизованный рынок?
Опять в США?
Ну ладно. История знакомого, который переезжал из Форта Ли, городок сразу за Гудзоном, первый куда попадаешь, переехав через Жоржик (те Джорж Вашингтон-Бридж) в один из районов НЙ. 2 куе переезд + типы баксов 300.
Это ему повезло что нашел квартиру в билдинге с менеджементом, который и сдал. Обошлось без риелторских,которые обычно 1 месячный платеж.
Другие сняли квартиру на юге Бруклина, повезло с ценой - всего 1100. Но заплатили 1 месяц 1100, секьюрити депазит 1100, риелторские 1100, "знакомство" с супером 150 баксов, какие-то еще фи - получилось почти 5 куе. Мебель не перевозили - покупали все новое в айкее онлайн. В квартире только кухонная мебель и кухонная техника.
Это цивилизованно? Я - за! Мне нравится. Давайте цивилизироваться. Риелторам месячный, а не полумесячный платеж. Пустая хата в рент, расходы связанные с переездом на уровне 3-5 куе. Зуб даю - условный Сержик (прошу прощения у Serg-ik, это не я начал) будет жить в арендной квартире ну очень долго.
Макс, у нас нищее население при очень высокой стоимости жизни в стране. Только этим можно объяснить ушатанные бабушатники и кидание риелторов, требование от арендодателей новой мебели за те-же деньги что бабушатник и тд. Это в Украине, аграрной межу прочим стране, продуктовая корзина на месяц стоит почти столько-же как в США, а люди зарабатывают на почти ПОРЯДОК (я отдаю себе отчет, что значит на ПОРЯДОК) меньше.
Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).
Поэтому рынок аренды сам цивилизируется, когда все остальное будет цивилизованно - не сомневайтесь. На то он и РЫНОК, то есть вид экономической модели без внешнего регулирования.
пересічений американець живе від пейчека до пейчека, весь в боргах як пес в блохах...
а у випадку шухера не має можливості поїхати на полуниці до сусідньої Польщі.
Якби було так як ти описуєш, то ніхто би зараз не майданив у США.
Та ладно!
Если кто-то не хочет зарабатывать и хочет жить на полную катушку, то он будет в долгах.
Кто хочет - тот зарабатывает и сохраняет и приумножает заработанное. Я могу расписать любой вариант, при котором американец может спокойно жить на зарплату (вопрос бизнеса даже не вставляю), арендовать квартиру, иметь в лиз машину, не париться о затратах на еду и шмотки и откладывать по 2-5 куе в месяц МИНИМУМ. Да, для этого иногда надо поднять задницу с дивана и что-то сделать.
Майданят сейчас не из-за нищеты, а из-за полицейского насилия, которое имеет место быть. И это признают все - и те кто за протестующих и те, кто против. Просто штат полиции огроменный. Естественно, среди такого количества людей наберется какое-то число неадекватов, которые спят и видят как кого-то замочить. В Украине тоже таких хватает - как ни выпуск новостей, то кого-то убили, пытали, насиловали.
Но почему-то надо было раскрутить этот случай перед выборами. Статистика говорит, что при задержании, в год гибнет около 1000 людей. 3 человека в день гибнет от рук полиции. Черные гибнут от рук белых полицейских, белые от рук черных, черные от рук черных и белые от рук белых. Но раскрутили случай, когда погиб чувак с 5 ходками, под действием 2-х препаратов одновременно. Еще и с короновирусом. И который не был УБИТ, а умер через час в госпитале. То есть, если и говорить об убийстве, то о непреднамеренном.
Кстати, именно в США лучше всех обеспечены самые бедные и самые богатые. "Мидл платит за этот праздник жизни" -слова знакомой-фармацевта в сивиэс с зп 75 (семьдесят пять) баксов в час. Она себя считает мидл. Калькулятор есть умножить 75 на 8 и на количество дней в месяце? Муж у нее программист, тоже нексило зарабатывает. Они снимают много лет ван бедрум за 1300 ( в хорошем районе, квартира под рент контролом). Потому что не имеет смысла покупать при такой цене аренды.
Бедные имеют медикейд (медицинская страховка для необеспеченных, которая покрывает то, что могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Мидл берет иншуранс с дидактибл (и по нему кэшем платит двойную-тройную цену за медицину), который не покрывает стоматологию и офтальмологию). Бедные имеют СНЭП (фудстемпы), имеют 8 секцию (оплата жилья из расчета трети от дохода, то есть, если доход очень маленький, то и платить надо очень мало, остальное арендодателю гасит государство) и тд.
Что им еще не хватает? Школы- бесплатные, медицина (для них) - бесплатная, на еду деньги дают, на жилье деньги дают. Шмотки - дешевые, детские игрушки - дешевые, машины - шара, бензин - в 2 раза дешевле чем у нас.
Надо помайданить! Банду гэть!
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rjkz
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:54
Damien написав:
На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем.
ще раз нагадаю: при заселенні він сам запевнив, що йому кондей не потрібен, хоча комунікації були заведені при ремонті, залишається тільки блоки навісити зовн.-внутр., також по проживанню - у клієнта спеціальна пропозиція - 7500, але 2-й рік я ціни не підіймаю, візити мої мінімізовані, ще ряд плюшок (клієнт з тараканами по хотєлках).
квартиру зараз здам за 7 спокійно, питання в амортизації, оскільки теперішній мешканець практично в нуль живе по шкоді
unicdima написав:
на місці орендаря я б тікав від такого дріб`язкового та жлобистого орендодавця.
сам такий
жартую ... Ви ж не знаєте умов проживання, потреб клієнта і моїх стартових уступок
не судіть і самі не будете ...
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stas_rst
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:58
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
А в чем проблема?
Дайте угадаю.
Денег не хватает. Или хочется сэкономить. На риелторе, например.
А где цивилизованный рынок?
Опять в США?
Ну ладно. История знакомого, который переезжал из Форта Ли, городок сразу за Гудзоном, первый куда попадаешь, переехав через Жоржик (те Джорж Вашингтон-Бридж) в один из районов НЙ. 2 куе переезд + типы баксов 300.
Это ему повезло что нашел квартиру в билдинге с менеджементом, который и сдал. Обошлось без риелторских,которые обычно 1 месячный платеж.
Другие сняли квартиру на юге Бруклина, повезло с ценой - всего 1100. Но заплатили 1 месяц 1100, секьюрити депазит 1100, риелторские 1100, "знакомство" с супером 150 баксов, какие-то еще фи - получилось почти 5 куе. Мебель не перевозили - покупали все новое в айкее онлайн. В квартире только кухонная мебель и кухонная техника.
Это цивилизованно? Я - за! Мне нравится. Давайте цивилизироваться. Риелторам месячный, а не полумесячный платеж. Пустая хата в рент, расходы связанные с переездом на уровне 3-5 куе. Зуб даю - условный Сержик (прошу прощения у Serg-ik, это не я начал) будет жить в арендной квартире ну очень долго.
Макс, у нас нищее население при очень высокой стоимости жизни в стране. Только этим можно объяснить ушатанные бабушатники и кидание риелторов, требование от арендодателей новой мебели за те-же деньги что бабушатник и тд. Это в Украине, аграрной межу прочим стране, продуктовая корзина на месяц стоит почти столько-же как в США, а люди зарабатывают на почти ПОРЯДОК (я отдаю себе отчет, что значит на ПОРЯДОК) меньше.
Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).
Поэтому рынок аренды сам цивилизируется, когда все остальное будет цивилизованно - не сомневайтесь. На то он и РЫНОК, то есть вид экономической модели без внешнего регулирования.
пересічений американець живе від пейчека до пейчека, весь в боргах як пес в блохах...
а у випадку шухера не має можливості поїхати на полуниці до сусідньої Польщі.
Якби було так як ти описуєш, то ніхто би зараз не майданив у США.
Та ладно!
Если кто-то не хочет зарабатывать и хочет жить на полную катушку, то он будет в долгах.
Кто хочет - тот зарабатывает и сохраняет и приумножает заработанное. Я могу расписать любой вариант, при котором американец может спокойно жить на зарплату (вопрос бизнеса даже не вставляю), арендовать квартиру, иметь в лиз машину, не париться о затратах на еду и шмотки и откладывать по 2-5 куе в месяц МИНИМУМ. Да, для этого иногда надо поднять задницу с дивана и что-то сделать.
Майданят сейчас не из-за нищеты, а из-за полицейского насилия, которое имеет место быть. И это признают все - и те кто за протестующих и те, кто против. Просто штат полиции огроменный. Естественно, среди такого количества людей наберется какое-то число неадекватов, которые спят и видят как кого-то замочить. В Украине тоже таких хватает - как ни выпуск новостей, то кого-то убили, пытали, насиловали.
Но почему-то надо было раскрутить этот случай перед выборами. Статистика говорит, что при задержании, в год гибнет около 1000 людей. 3 человека в день гибнет от рук полиции. Черные гибнут от рук белых полицейских, белые от рук черных, черные от рук черных и белые от рук белых. Но раскрутили случай, когда погиб чувак с 5 ходками, под действием 2-х препаратов одновременно. Еще и с короновирусом. И который не был УБИТ, а умер через час в госпитале. То есть, если и говорить об убийстве, то о непреднамеренном.
Кстати, именно в США лучше всех обеспечены самые бедные и самые богатые. "Мидл платит за этот праздник жизни" -слова знакомой-фармацевта в сивиэс с зп 75 (семьдесят пять) баксов в час. Она себя считает мидл. Калькулятор есть умножить 75 на 8 и на количество дней в месяце? Муж у нее программист, тоже нексило зарабатывает. Они снимают много лет ван бедрум за 1300 ( в хорошем районе, квартира под рент контролом). Потому что не имеет смысла покупать при такой цене аренды.
Бедные имеют медикейд (медицинская страховка для необеспеченных, которая покрывает то, что могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Мидл берет иншуранс с дидактибл (и по нему кэшем платит двойную-тройную цену за медицину), который не покрывает стоматологию и офтальмологию). Бедные имеют СНЭП (фудстемпы), имеют 8 секцию (оплата жилья из расчета трети от дохода, то есть, если доход очень маленький, то и платить надо очень мало, остальное арендодателю гасит государство) и тд.
Что им еще не хватает? Школы- бесплатные, медицина (для них) - бесплатная, на еду деньги дают, на жилье деньги дают. Шмотки - дешевые, детские игрушки - дешевые, машины - шара, бензин - в 2 раза дешевле чем у нас.
Надо помайданить! Банду гэть!
тобто ти виграв грін карту, приїхав в США, і або по якій робочій візі,
і тут бац, тобі така лафа звалилася, "комунізм з людським обличчям"
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 21 чер, 2020 09:58
Frant написав:
Скоро житло в Іпенях та Борщагівках - буде здаватись в оренду за комунальні плюс 100 Дол зверху.В незалежності від кількості кондиціонерів та фірмовості паркету((((
Франте, Ви дуже помиляєтесь на рах. простоїв у Соф.Борщазі (особливо Мартиновській), а також Петропавл. Борщазі. Усе забито під дах і ще у групах щотижня куплю/здам від хазяїна.
Не слухайте рил про неліквіди, у кожній сім"ї авто, у декого по 2 седани і 1 позашляховик на сім"ю. Середній вік - 25-45 років. Пенсіонерів - практично 0. У моєму під"їзді один - військовий пенс коло 50 років віку.
Все буде добре
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:00
stas_rst написав:
ще раз нагадаю: при заселенні він сам запевнив, що йому кондей не потрібен
странный квартирант, а завтра он попросит террасу и площадку для вертолета? пусть покупает мобильный кондиционер, ставит в открытое окно 10 мм поликарбонат и выводит в него гофру с горячим воздухом. Я как арендатор с 2000 по 2012 год даже в мыслях не допускал тревожить хозяина по такому поводу, сам арендовал квартиру без вертолетной площадки, так что ты теперь от хозяина хочешь?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 21 чер, 2020 10:04, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:03
vitaliian написав: rjkz написав:
В первом случае, он будет жить и не продавать, зарабатывая больше. Даже при падении цены на половину, через 6-7 лет, цена квартиры будет компенсирована экономией на аренде.
Во втором случае, он будет платить аренду, зарабатывать меньше.
Сложно поверить, что я это пишу, но если у человека есть намерение жить в Киеве еще 5-6 лет, он в Киеве зарабатывать будет больше, чем в условном Зажопье, и есть 50 куе, то математика говорит, что выгодней купить.
математика не учитывает риски - покупаем недвижимость, наступает резкое ухудшение ситуации, цена недвижимости падает до 30куе при этом оставаться в Киеве экономического смысла нет. Продавать с потерей 20куе или сдавать с доходностью 8% и другими рисками.
Кейс из жизни. 2012 год переезд в Киев и покупка квартиры за 65куе. в 2020 вынужденный отъезд, нужен кэш, квартира продается за 45 куе. Потеря 20 куе. Аренда на окраине за 8 полных лет (средняя 6500 грн/мес, так как в 2012 аренда была 4500 грн/мес а с 2015 активно росла до 9000 грн/мес) 624 тыс грн. + 15 тыс риелторам и 5 тыс затраты на 2-3 переезда. = 644 тыс грн
65куе (вместо покупки квартиры) размещаем на валютном депозите в среднем под 6% годовых (в 2012 было 10%, в 2014 доходило до 12% чистыми, сейчас 3% чистыми)за 8 лет набегает 31200 уе (без капитализации) в гривнах 4 года (сдаем валюту по курсу 8 ) = 124к грн, 4 года (сдаём валюту по курсу 24) = 374к грн, итого % за 8 лет депозита = 498к грн
отнимаем от 644к грн аренды за 8 лет 498к грн полученных за 8 лет % с депозита = 146к грн чистые потери за весь период (что по курсу 26,5 = 5500 уе)
потери на продаже подешевевшей квартиры - 20куе. кроме того в своей квартире за 8 лет скорее всего пришлось бы делать ремонт, обновлять технику, смело добавляем к потерям 3-5куе. Отака математика.
На будущее её экстраполировать нельзя, потому что нет понимания на сколько просядет цена недвижимости на падающем рынке и как долго человек задержится в Киеве. В любом случае, если есть риск девальвации, лучше пересидеть год-три в валютном кэше, чем в бетоне.
Ваш кейс с внезапной необходимостью продажи - скорее исключение, да и не сказано, с чего вдруг срочный отъезд, и были ли альтернативы продаже.
Любое ухудшение ситуации не вечно
Ваш беглый расчёт сколько набежало по депозитам тоже излишне оптимистичен
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:04
stas_rst
шановный, вы же прекрасно знаете про существование арендной ветки, шо побудило вас начать дискуссию про доцильнисть установки кондея в этой?
какое ваша история имеет отношение к ценам киевской недвиги?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:06
Прохожий написав:
упс, за окружной появился альтернативный чабанчикам оазиз стабильности и процветания)
читайте вище і не коментуйте того, до чого не маєте стосунку.
Ваші коментарі цікаві по Ваших об"єктах і локаціях
, по інши- сарказм. Не зловживайте цим і Вам будуть вдячні
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:09
stas_rst
еще раз - это как раз ваши посты про установку кондея НЕ В КИЕВЕ не имеет ни малейшего отношения к теме ветки
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 21 чер, 2020 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:10
kingkongovets написав:rjkz
коля, ты ж когда то торжественно сбрился с этой ветки и открыл свою
теперь ты снова флудишь и лупишь по надцать оффтопных постов в этой
тебе еще одну про штаты открыть, или сам справишься?
Модератори є? Забаньте мавпу, або заберіть у неї велосипед!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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