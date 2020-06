Додано: Нед 21 чер, 2020 10:04

stas_rst

шановный, вы же прекрасно знаете про существование арендной ветки, шо побудило вас начать дискуссию про доцильнисть установки кондея в этой?

какое ваша история имеет отношение к ценам киевской недвиги?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.