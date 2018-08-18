Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:stas_rst шановный, вы же прекрасно знаете про существование арендной ветки, шо побудило вас начать дискуссию про доцильнисть установки кондея в этой? какое ваша история имеет отношение к ценам киевской недвиги?
шановный, я врахую ваші зауваження, але окрім кондиціонера я намагався зрозуміти цінову політику по житлу, та й читачі тут пишуть розумні і практичні речі. Вашу позицію почув, але укладемо паритет: ви не диктуєте мені, що робити, а я не малюю вам карту з відомим напрямком руху ... ОК?
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 21 чер, 2020 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Скоро житло в Іпенях та Борщагівках - буде здаватись в оренду за комунальні плюс 100 Дол зверху.В незалежності від кількості кондиціонерів та фірмовості паркету((((
Франте, Ви дуже помиляєтесь на рах. простоїв у Соф.Борщазі (особливо Мартиновській), а також Петропавл. Борщазі. Усе забито під дах і ще у групах щотижня куплю/здам від хазяїна. Не слухайте рил про неліквіди, у кожній сім"ї авто, у декого по 2 седани і 1 позашляховик на сім"ю. Середній вік - 25-45 років. Пенсіонерів - практично 0. У моєму під"їзді один - військовий пенс коло 50 років віку. Все буде добре
А-а-а)))
То ж Київ Фейслеса-Реуса)))
Я думав, що він в Гімалаях, де Шамбала))) А він на Борщагівці)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).
Это не средний американец. Средняя ЗП в США чуть больше 4К. У 60% американцев годовой доход ниже 50к. Недавно была статья что больше половины жителей не имеет накоплений или они минимальны. Так что если говорить о среднем американце, то деньги, что у него остаются идут на оплату ипотеки или других кредитов.
На самом деле, СРЕДНЯЯ зп ПО США чуть меньше 4 куе, но это не так и мало. Кроме ипотеки, которая тупо выгодна в определенных случаях, но можно и снимать жилье. Есть штаты, в которых мало работы и низкие зп, но там и стоимоть жизни низкая. Но зачем там жить? Есть места, где высокие зп и высокая стоимость жизни. И это выражается исключительно в цене жилья. В рент или в мортгидж. Обычно месячный платеж по мортгидж равен месячному ренту этого-же жилья. Другие кредиты? На что? На яфон? помилуйте, но на яфон не берут кредит - это недельный или максимум двухнедельный заработок. Кредиткой рассчитаться могут. Чтобы кредит ско повысить и кредитную историю. И кэшбек получить. На машину? Ее берут в лиз под 150-500 баксов в месяц, чтобы не париться ни о чем, убивать машину как душе угодно и через 3 года взять новую. На кредитке деньги застрахованы, даже если кто-то их сопрет, то банк по звонку возместит. Набрать безумных кредитов можно где угодно - и у нас и в США. Это не вопрос страны - это вопрос финансовой грамотности и дисциплины. И это очень важно, потому что ту же ипотеку надо брать очень осторожно - там только аннуитет, а это штука коварная.
flyman написав:пересічений американець живе від пейчека до пейчека, весь в боргах як пес в блохах... а у випадку шухера не має можливості поїхати на полуниці до сусідньої Польщі.
Якби було так як ти описуєш, то ніхто би зараз не майданив у США.
Та ладно! Если кто-то не хочет зарабатывать и хочет жить на полную катушку, то он будет в долгах. Кто хочет - тот зарабатывает и сохраняет и приумножает заработанное. Я могу расписать любой вариант, при котором американец может спокойно жить на зарплату (вопрос бизнеса даже не вставляю), арендовать квартиру, иметь в лиз машину, не париться о затратах на еду и шмотки и откладывать по 2-5 куе в месяц МИНИМУМ. Да, для этого иногда надо поднять задницу с дивана и что-то сделать.
Так и в Украине тоже в принципе можно, вот только "рядовой американец/украинец/проч" - это уже не тот, кто поднимает ж*** с дивана. Те, кто поднимают, те в америке ещё и обеспечивают талоны на питание миллионам диваножопых. А отложить 2-3-5 куе сбережений в месяц - это точно не про типичного американца
rjkz написав:Вы вообще видели разобранный кондиционер, который года 3 не почистят?
поэтому предпочитаю мобильный кондиционер (с гофрой отвода горячего воздуха), шум терпимый, охлаждает хорошо, чистить можно самому, при продаже квартиры мобильный кондиционер уезжает со мной, а стационарный остался бы следующему владельцу. Кондиционеры техника капризная, рекомендую продавать их за полцены уже после 3 лет эксплуатации, пока есть товарный вид, не дожидаясь течи фреона. Потом замучаетесь искать где течь и заправлять. Если течь будет в радиаторе то ремонт как раз выльется в половину стоимости нового.
Поэтому я покупаю качественные бренды и стараюсь брать сборку в нормальных странах. Одному кондеру уже 16 лет. ЛЫЖИ корейской сборки. Панасоники малазийской и кажется один даже японский, но могу ошибаться, тк я как-то другу подарил редкую модель - может она была японской. Китайскую сборку не брал ни разу.
Faceless написав:Ваш беглый расчёт сколько набежало по депозитам тоже излишне оптимистичен
расчет как раз пессимистичен, потому что здавый смысл говорил бы капитализировать вклад (а аренду платить с зарплаты), в итоге за 8 лет набежало бы порядка 40 куе % (с учетом капитализации). Так же после 2015 года можно было бы частично выйти в гривну и получить повышенный % по депозиту при минимальном риске дальнейшей девальвации (н то такэ).
Риск внезапного отъезда - специфическая часть кейса, если человека в Киеве кроме работы ничего не держит, экономическое ухудшение могло сделать отъезд цеоесообразным.
Если что в 2012 я был клиентом только 2х банков Привата и Альфы, с вероятностью 99% вклады держал бы в них, банкопад оба банка успешно пережили.
Так указанные вами ставки были в обоих этих банках, и чистыми, то есть вы учли налог с процентов последние 5 лет? И ретроспективно оно очень удобно расчеты делать, как было бы оптимальнее, на практике же все не совсем так, неспокойная ситуация 2014-15, банкопад, курсовые скачки не очень располагают стоически держать больше фонда на длинных депозитах
stas_rst написав:Франте, Ви дуже помиляєтесь на рах. простоїв у Соф.Борщазі (особливо Мартиновській), а також Петропавл. Борщазі. Усе забито під дах і ще у групах щотижня куплю/здам від хазяїна. Не слухайте рил про неліквіди, у кожній сім"ї авто, у декого по 2 седани і 1 позашляховик на сім"ю. Середній вік - 25-45 років. Пенсіонерів - практично 0. У моєму під"їзді один - військовий пенс коло 50 років віку. Все буде добре
и при этом годами приходиться путем сложных переговоров и расчетов выбивать поставить кондиционер
rjkz написав:Поэтому я покупаю качественные бренды и стараюсь брать сборку в нормальных странах. Одному кондеру уже 16 лет. ЛЫЖИ корейской сборки. Панасоники малазийской и кажется один даже японский, но могу ошибаться, тк я как-то другу подарил редкую модель - может она была японской. Китайскую сборку не брал ни разу.
оконный дельфа куплен в 2008 в Эльдорадо за 1400 грн отработал 5 сезонов абсолютно без проблем (пока я не купил мобильный) и был успешно продан на олх (в 2016) за 2000 грн.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,