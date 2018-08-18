Додано: Нед 21 чер, 2020 10:13

Бывалый написав: rjkz написав: Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).

Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).



Это не средний американец. Средняя ЗП в США чуть больше 4К. У 60% американцев годовой доход ниже 50к. Недавно была статья что больше половины жителей не имеет накоплений или они минимальны. Так что если говорить о среднем американце, то деньги, что у него остаются идут на оплату ипотеки или других кредитов. Это не средний американец. Средняя ЗП в США чуть больше 4К. У 60% американцев годовой доход ниже 50к. Недавно была статья что больше половины жителей не имеет накоплений или они минимальны. Так что если говорить о среднем американце, то деньги, что у него остаются идут на оплату ипотеки или других кредитов.

На самом деле, СРЕДНЯЯ зп ПО США чуть меньше 4 куе, но это не так и мало.Кроме ипотеки, которая тупо выгодна в определенных случаях, но можно и снимать жилье.Есть штаты, в которых мало работы и низкие зп, но там и стоимоть жизни низкая. Но зачем там жить? Есть места, где высокие зп и высокая стоимость жизни. И это выражается исключительно в цене жилья. В рент или в мортгидж. Обычно месячный платеж по мортгидж равен месячному ренту этого-же жилья.Другие кредиты? На что? На яфон? помилуйте, но на яфон не берут кредит - это недельный или максимум двухнедельный заработок. Кредиткой рассчитаться могут. Чтобы кредит ско повысить и кредитную историю. И кэшбек получить. На машину? Ее берут в лиз под 150-500 баксов в месяц, чтобы не париться ни о чем, убивать машину как душе угодно и через 3 года взять новую. На кредитке деньги застрахованы, даже если кто-то их сопрет, то банк по звонку возместит.Набрать безумных кредитов можно где угодно - и у нас и в США. Это не вопрос страны - это вопрос финансовой грамотности и дисциплины. И это очень важно, потому что ту же ипотеку надо брать очень осторожно - там только аннуитет, а это штука коварная.