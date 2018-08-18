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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:33
Faceless написав:
ак указанные вами ставки были в обоих этих банках, и чистыми, то есть вы учли налог с процентов последние 5 лет? И ретроспективно оно очень удобно расчеты делать, как было бы оптимальнее, на практике же все не совсем так, неспокойная ситуация 2014-15, банкопад, курсовые скачки не очень располагают стоически держать больше фонда на длинных депозитах
в привате ставка по доллару доходила до 12% чистыми, ставки альфы я не отслеживал. конечно в 2012 это невозможно было просчитать, как и то какие банки выстоят какие упадут. Но мой опыт описанный выше подсказывает что на падающем рынке с высокими рисками девальвации инвестиция в недвижимость на срок 1-5 лет - высокорисковая. На сроке от 5 лет возможно снова все наладится и недвижимость вырастет в цене.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 21 чер, 2020 10:35, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:34
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
пересічений американець живе від пейчека до пейчека, весь в боргах як пес в блохах...
а у випадку шухера не має можливості поїхати на полуниці до сусідньої Польщі.
Якби було так як ти описуєш, то ніхто би зараз не майданив у США.
Та ладно!
Если кто-то не хочет зарабатывать и хочет жить на полную катушку, то он будет в долгах.
Кто хочет - тот зарабатывает и сохраняет и приумножает заработанное. Я могу расписать любой вариант, при котором американец может спокойно жить на зарплату (вопрос бизнеса даже не вставляю), арендовать квартиру, иметь в лиз машину, не париться о затратах на еду и шмотки и откладывать по 2-5 куе в месяц МИНИМУМ. Да, для этого иногда надо поднять задницу с дивана и что-то сделать.
Майданят сейчас не из-за нищеты, а из-за полицейского насилия, которое имеет место быть. И это признают все - и те кто за протестующих и те, кто против. Просто штат полиции огроменный. Естественно, среди такого количества людей наберется какое-то число неадекватов, которые спят и видят как кого-то замочить. В Украине тоже таких хватает - как ни выпуск новостей, то кого-то убили, пытали, насиловали.
Но почему-то надо было раскрутить этот случай перед выборами. Статистика говорит, что при задержании, в год гибнет около 1000 людей. 3 человека в день гибнет от рук полиции. Черные гибнут от рук белых полицейских, белые от рук черных, черные от рук черных и белые от рук белых. Но раскрутили случай, когда погиб чувак с 5 ходками, под действием 2-х препаратов одновременно. Еще и с короновирусом. И который не был УБИТ, а умер через час в госпитале. То есть, если и говорить об убийстве, то о непреднамеренном.
Кстати, именно в США лучше всех обеспечены самые бедные и самые богатые. "Мидл платит за этот праздник жизни" -слова знакомой-фармацевта в сивиэс с зп 75 (семьдесят пять) баксов в час. Она себя считает мидл. Калькулятор есть умножить 75 на 8 и на количество дней в месяце? Муж у нее программист, тоже нексило зарабатывает. Они снимают много лет ван бедрум за 1300 ( в хорошем районе, квартира под рент контролом). Потому что не имеет смысла покупать при такой цене аренды.
Бедные имеют медикейд (медицинская страховка для необеспеченных, которая покрывает то, что могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Мидл берет иншуранс с дидактибл (и по нему кэшем платит двойную-тройную цену за медицину), который не покрывает стоматологию и офтальмологию). Бедные имеют СНЭП (фудстемпы), имеют 8 секцию (оплата жилья из расчета трети от дохода, то есть, если доход очень маленький, то и платить надо очень мало, остальное арендодателю гасит государство) и тд.
Что им еще не хватает? Школы- бесплатные, медицина (для них) - бесплатная, на еду деньги дают, на жилье деньги дают. Шмотки - дешевые, детские игрушки - дешевые, машины - шара, бензин - в 2 раза дешевле чем у нас.
Надо помайданить! Банду гэть!
тобто ти виграв грін карту, приїхав в США, і або по якій робочій візі,
і тут бац, тобі така лафа звалилася, "комунізм з людським обличчям"
Нет, лотерейщикам и другим не совсем резам пабликчардж заказан, будут потом пролемы, если захотят получить граждансвто. Но там тоже не оценивается сам факт получения пабликчардж, а оценивается по пойнтам сколько и как человек получил. По условиям лотереи, человек не имеет права обращаться за социальными бенефитами, но...обращаются и получают. По вариантам воссоединения семей, родственники подписывают аффидавит оф саппорт. Кажется на 5 лет они гарантируют необращение вызываемого за пабликчардж.
При этом есть категории, которым это все будет предоставлено по первому требованию без последствий - беременные, дети и старики. Даже по турвизе.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:35
rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Вы вообще видели разобранный кондиционер, который года 3 не почистят?
поэтому предпочитаю мобильный кондиционер (с гофрой отвода горячего воздуха), шум терпимый, охлаждает хорошо, чистить можно самому, при продаже квартиры мобильный кондиционер уезжает со мной, а стационарный остался бы следующему владельцу. Кондиционеры техника капризная, рекомендую продавать их за полцены уже после 3 лет эксплуатации, пока есть товарный вид, не дожидаясь течи фреона. Потом замучаетесь искать где течь и заправлять. Если течь будет в радиаторе то ремонт как раз выльется в половину стоимости нового.
Поэтому я покупаю качественные бренды и стараюсь брать сборку в нормальных странах.
Одному кондеру уже 16 лет. ЛЫЖИ корейской сборки. Панасоники малазийской и кажется один даже японский, но могу ошибаться, тк я как-то другу подарил редкую модель - может она была японской. Китайскую сборку не брал ни разу.
На счёт того, что правильно установленный кондей (в котором в трубках нет грязи и металлической стружки после развальцовки) живёт лет 15 без проблем - согласен. Потому там чей-то бредочек, что " только выйти в ноль,надо поднять аренду на 600" - это действительно бредочек.
Что касается чистки .
Режим работы кондея в широте Киева за год- это отсилы пару месяцев на охлаждение и в межсезонье 2*2 недели на обогрев. В общем 3 месяца в году.
В таком режиме на белке и близко нет той грязи, о которой вы говорите. Максимум сеточки к концу сезона.
В Африке сейчас кондей (китайский Haier, если что) работает 24/7 круглый год. Даже в пустующих жилых блоках. Потому что в любой день может приехать кто-то заселиться. И кондеи работают годами,не ломаются. Глубокая чистка со снятием белки раз в полгода-год. Но , повторюсь , тут наработка получается раз в 10 выше, чем в киевской квартире.
Востаннє редагувалось Hotab
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1
Додано: Нед 21 чер, 2020 10:42
vitaliian написав: rjkz написав:
Поэтому я покупаю качественные бренды и стараюсь брать сборку в нормальных странах.
Одному кондеру уже 16 лет. ЛЫЖИ корейской сборки. Панасоники малазийской и кажется один даже японский, но могу ошибаться, тк я как-то другу подарил редкую модель - может она была японской. Китайскую сборку не брал ни разу.
оконный дельфа куплен в 2008 в Эльдорадо за 1400 грн отработал 5 сезонов абсолютно без проблем (пока я не купил мобильный) и был успешно продан на олх (в 2016) за 2000 грн.
Первые дельфы были очень неплохи. У меня кое что есть 2010года (не кондей). 10 лет работает, но было 3 ремонта - 2 раза арендаторы сами вызывали и платили, мне потом уже сказали, 1 раз я. Потом стало г.ном.
Востаннє редагувалось rjkz
в Нед 21 чер, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:44
vitaliian написав: Damien написав:
На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем. И это еще если все остальное в квартире нормально( в чем сомнения - если нет кондея, то может там и остальное бюджетненько?).
я согласен, в наше время кондей уже не роскошь а суровая необходимость. Такая дичь, бронирую отель на море в Скадовске, у половины отелей нет кондея. Пусть хоть даром номера сдают, что это за отдых когда в +30 негде укрыться от жары?
4к телевизоры тоже не роскошь, а суровая необходимость. Ну нельзя в 21 веке смотреть не 4к. Даже у знакомых в хруще стоит 4к.
Какой нах кондиционер в квартире за 7к. Возможно нужно было просто закладку
Трассы сделать, а там какую нибудь дичь повесить.
Дамиан, касательно цены вы мимо. Ха 5,5 кгрн можно в Житомире поискать. Пригороды киева типа Борисполя , Вышгорода, Украинки бодро сдаются за 6-7,5 кгрн. Если это не бабушатник
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:49
hume написав:
4к телевизоры тоже не роскошь, а суровая необходимость. Ну нельзя в 21 веке смотреть не 4к. Даже у знакомых в хруще стоит 4к.
Какой нах кондиционер в квартире за 7к. Возможно нужно было просто закладку
Трассы сделать, а там какую нибудь дичь повесить.
Дамиан, касательно цены вы мимо. Ха 5,5 кгрн можно в Житомире поискать. Пригороды киева типа Борисполя , Вышгорода, Украинки бодро сдаются за 6-7,5 кгрн. Если это не бабушатник
телевизор не является вещью первой необходимости
в штатах людям пох как вы одеты, но напитокк безо льда даже бомж пить не станет
жадность порождает бедность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:52
rjkz написав: Бывалый написав: rjkz написав:
Когда средний украинец выбирает - купить на то, что осталось от зарплаты еду в семью или заплатить коммуналку, средний американец на примерно такой-же работе, после оплаты всех счетов, расходов и еды, оставляет на 3-5 куе к концу месяца больше на счету, чем было на начало и больше, чем средний украинец зарабатывает за год (про возможность откладывать вообще речь не идет).
Это не средний американец. Средняя ЗП в США чуть больше 4К. У 60% американцев годовой доход ниже 50к. Недавно была статья что больше половины жителей не имеет накоплений или они минимальны. Так что если говорить о среднем американце, то деньги, что у него остаются идут на оплату ипотеки или других кредитов.
На самом деле, СРЕДНЯЯ зп ПО США чуть меньше 4 куе, но это не так и мало.
Кроме ипотеки, которая тупо выгодна в определенных случаях, но можно и снимать жилье.
Есть штаты, в которых мало работы и низкие зп, но там и стоимоть жизни низкая. Но зачем там жить? Есть места, где высокие зп и высокая стоимость жизни. И это выражается исключительно в цене жилья. В рент или в мортгидж. Обычно месячный платеж по мортгидж равен месячному ренту этого-же жилья.
Другие кредиты? На что? На яфон? помилуйте, но на яфон не берут кредит - это недельный или максимум двухнедельный заработок. Кредиткой рассчитаться могут. Чтобы кредит ско повысить и кредитную историю. И кэшбек получить. На машину? Ее берут в лиз под 150-500 баксов в месяц, чтобы не париться ни о чем, убивать машину как душе угодно и через 3 года взять новую. На кредитке деньги застрахованы, даже если кто-то их сопрет, то банк по звонку возместит.
Набрать безумных кредитов можно где угодно - и у нас и в США. Это не вопрос страны - это вопрос финансовой грамотности и дисциплины. И это очень важно, потому что ту же ипотеку надо брать очень осторожно - там только аннуитет, а это штука коварная.
Досрочнае погашение возможно ?
Если нет, то дествительно опасная.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:53
hume написав: vitaliian написав: Damien написав:
На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем. И это еще если все остальное в квартире нормально( в чем сомнения - если нет кондея, то может там и остальное бюджетненько?).
я согласен, в наше время кондей уже не роскошь а суровая необходимость. Такая дичь, бронирую отель на море в Скадовске, у половины отелей нет кондея. Пусть хоть даром номера сдают, что это за отдых когда в +30 негде укрыться от жары?
4к телевизоры тоже не роскошь, а суровая необходимость. Ну нельзя в 21 веке смотреть не 4к. Даже у знакомых в хруще стоит 4к.
Какой нах кондиционер в квартире за 7к. Возможно нужно было просто закладку
Трассы сделать, а там какую нибудь дичь повесить.
Дамиан, касательно цены вы мимо. Ха 5,5 кгрн можно в Житомире поискать. Пригороды киева типа Борисполя , Вышгорода, Украинки бодро сдаются за 6-7,5 кгрн. Если это не бабушатник
Многие люди живут без телеков вообще каких-либо всю жизнь. Я не смотрю его лет 12 как. Никакой вообще.
Но я не знаю людей, которые наслаждаются жарой в +30 квартире. И говорят "та я вообще не люблю,когда я не потный сплю".
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:55
rjkz написав:
Во я лох. А я каждую весну ребят вызываю, чтобы от грибка чистили.
Вы вообще видели разобранный кондиционер, который года 3 не почистят?
Там на вентиляторе просто мох грибковый. Гирляндами свисает. И не только на вентиляторе. И Вы этим дышите.
Вы реальный лох или у Вас древний кондиционер.
Откуда может появиться плесень, не задумывались? Из-за разницы температур - после выключения кондиционера появляется конденсат. Конденсат прекрасная среда для грибка. Так вот уже как лет 10, все кондиционеры выпускают с функцией обдува после выключения. Т.е. Вы выключаете кондиционер, а вентилятор ещё дует пару минут осушая блок, чтобы там не оставалось конденсата. У меня кондиционерами по 10 лет и максимум от чего их надо чистить- сверху на сетке пыль, которая скапливается и которая убирается обычным пылесосом.
P.S. Ещё вопрос: если у Вас старые кондиционеры, без функции осушения, то почему Вы чистку заказываете не осенью после интенсивного использования, а весной? Какой смысл всю зиму дышать этим дерьмом?
Востаннє редагувалось Richi
в Нед 21 чер, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:57
hume написав: vitaliian написав: Damien написав:
На Соф.Борщаговке в квартире за 7500 кондиционер и так просто обязан быть. Если арендатор уйдет, то больше 5,5-6кгр не сдадите в нынешних условиях. И то, не сразу, с простоем. И это еще если все остальное в квартире нормально( в чем сомнения - если нет кондея, то может там и остальное бюджетненько?).
я согласен, в наше время кондей уже не роскошь а суровая необходимость. Такая дичь, бронирую отель на море в Скадовске, у половины отелей нет кондея. Пусть хоть даром номера сдают, что это за отдых когда в +30 негде укрыться от жары?
4к телевизоры тоже не роскошь, а суровая необходимость. Ну нельзя в 21 веке смотреть не 4к. Даже у знакомых в хруще стоит 4к.
Какой нах кондиционер в квартире за 7к. Возможно нужно было просто закладку
Трассы сделать, а там какую нибудь дичь повесить.
Дамиан, касательно цены вы мимо. Ха 5,5 кгрн можно в Житомире поискать. Пригороды киева типа Борисполя , Вышгорода, Украинки бодро сдаются за 6-7,5 кгрн. Если это не бабушатник
Надоть Чабаны-парадиз поднимать.
Все таки поближе чем с Украинки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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