rjkz написав:

flyman написав: пересічений американець живе від пейчека до пейчека, весь в боргах як пес в блохах...

а у випадку шухера не має можливості поїхати на полуниці до сусідньої Польщі.



Якби було так як ти описуєш, то ніхто би зараз не майданив у США. пересічений американець живе від пейчека до пейчека, весь в боргах як пес в блохах...а у випадку шухера не має можливості поїхати на полуниці до сусідньої Польщі.Якби було так як ти описуєш, то ніхто би зараз не майданив у США.

Та ладно!Если кто-то не хочет зарабатывать и хочет жить на полную катушку, то он будет в долгах.Кто хочет - тот зарабатывает и сохраняет и приумножает заработанное. Я могу расписать любой вариант, при котором американец может спокойно жить на зарплату (вопрос бизнеса даже не вставляю), арендовать квартиру, иметь в лиз машину, не париться о затратах на еду и шмотки и откладывать по 2-5 куе в месяц МИНИМУМ. Да, для этого иногда надо поднять задницу с дивана и что-то сделать.Майданят сейчас не из-за нищеты, а из-за полицейского насилия, которое имеет место быть. И это признают все - и те кто за протестующих и те, кто против. Просто штат полиции огроменный. Естественно, среди такого количества людей наберется какое-то число неадекватов, которые спят и видят как кого-то замочить. В Украине тоже таких хватает - как ни выпуск новостей, то кого-то убили, пытали, насиловали.Но почему-то надо было раскрутить этот случай перед выборами. Статистика говорит, что при задержании, в год гибнет около 1000 людей. 3 человека в день гибнет от рук полиции. Черные гибнут от рук белых полицейских, белые от рук черных, черные от рук черных и белые от рук белых. Но раскрутили случай, когда погиб чувак с 5 ходками, под действием 2-х препаратов одновременно. Еще и с короновирусом. И который не был УБИТ, а умер через час в госпитале. То есть, если и говорить об убийстве, то о непреднамеренном.Кстати, именно в США лучше всех обеспечены самые бедные и самые богатые. "Мидл платит за этот праздник жизни" -слова знакомой-фармацевта в сивиэс с зп 75 (семьдесят пять) баксов в час. Она себя считает мидл. Калькулятор есть умножить 75 на 8 и на количество дней в месяце? Муж у нее программист, тоже нексило зарабатывает. Они снимают много лет ван бедрум за 1300 ( в хорошем районе, квартира под рент контролом). Потому что не имеет смысла покупать при такой цене аренды.Бедные имеют медикейд (медицинская страховка для необеспеченных, которая покрывает то, что могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Мидл берет иншуранс с дидактибл (и по нему кэшем платит двойную-тройную цену за медицину), который не покрывает стоматологию и офтальмологию). Бедные имеют СНЭП (фудстемпы), имеют 8 секцию (оплата жилья из расчета трети от дохода, то есть, если доход очень маленький, то и платить надо очень мало, остальное арендодателю гасит государство) и тд.Что им еще не хватает? Школы- бесплатные, медицина (для них) - бесплатная, на еду деньги дают, на жилье деньги дают. Шмотки - дешевые, детские игрушки - дешевые, машины - шара, бензин - в 2 раза дешевле чем у нас.Надо помайданить! Банду гэть!