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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44444445444644474448>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Многие люди живут без телеков вообще каких-либо всю жизнь. Я не смотрю его лет 12 как. Никакой вообще.
какой телек если есть интернет, просто пример неудачный. По интернету смотрю 2-3 любимых канала типа хистори и дискавери. В качестве 4к ТВвещания на понятном языке пока не встречал. Мне важнее содержание чем качество картинки.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:06

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Многие люди живут без телеков вообще каких-либо всю жизнь. Я не смотрю его лет 12 как. Никакой вообще.
какой телек если есть интернет, просто пример неудачный. По интернету смотрю 2-3 любимых канала типа хистори и дискавери. В качестве 4к ТВвещания на понятном языке пока не встречал. Мне важнее содержание чем качество картинки.

Ну я не исключаю существование людей с высоким уровнем притязания. Которым фильм надо смотреть не на планшете, а на диагонали не менее 1.5 метра. Равно как и музыку слушать как минимум из JBL . Но тут "такие люди есть, хоть и далеко не все", а в ситуации с кондеем, пожалуй все хотят спать при комфортной Т, а не укрываться мокрой простыней.
Для меня конлей - это такая же необходимость как отопление. Можно спать зимой и в квартире с +7, в спальном мешке. Но при+20 получше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/21/7256510/
Біда людям, можливо орендарі доклали зусиль.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека расправляется с конкурентами?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256510/
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:18

  antey1969 написав:Трибека расправляется с конкурентами?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256510/

тре диверсифікація, бо знесе стояк Круш, так і лендлордизм закінчиться касиркою в АТБ або дупомийкою в Польщі
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:22

До речі могли і арендатори помститись.
Не вимкнути газ та покинути квартиру.
На літак та на ПМЖ за кордон або в ДНР
Шукай вітра в полі.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:23

  flyman написав:
  antey1969 написав:Трибека расправляется с конкурентами?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256510/

тре диверсифікація, бо знесе стояк Круш, так і лендлордизм закінчиться касиркою в АТБ або дупомийкою в Польщі

Наоборот.
Наши лендлорды уже выехали к дому, предлагая по докарантинной цене пристроить бездомных. Эти кондиционер просить не будут.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 чер, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:24

  Хомякоид написав:До речі могли і арендатори помститись.
Не вимкнути газ та покинути квартиру.
На літак та на ПМЖ за кордон або в ДНР
Шукай вітра в полі.

не боитесь что и ваш такое может сделать?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  antey1969 написав:Трибека расправляется с конкурентами?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256510/

тре диверсифікація, бо знесе стояк Круш, так і лендлордизм закінчиться касиркою в АТБ або дупомийкою в Польщі
Якраз Круші тут мають перевагу, бо там немає газу
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:30

  Faceless написав:
flyman написав:
  antey1969 написав:Трибека расправляется с конкурентами?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256510/

тре диверсифікація, бо знесе стояк Круш, так і лендлордизм закінчиться касиркою в АТБ або дупомийкою в Польщі
Якраз Круші тут мають перевагу, бо там немає газу

Хіба вони не панельні?
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flyman
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