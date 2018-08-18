Додано: Нед 21 чер, 2020 11:22

До речі могли і арендатори помститись.

Не вимкнути газ та покинути квартиру.

На літак та на ПМЖ за кордон або в ДНР

Шукай вітра в полі.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )