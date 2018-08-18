какой телек если есть интернет, просто пример неудачный. По интернету смотрю 2-3 любимых канала типа хистори и дискавери. В качестве 4к ТВвещания на понятном языке пока не встречал. Мне важнее содержание чем качество картинки.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
какой телек если есть интернет, просто пример неудачный. По интернету смотрю 2-3 любимых канала типа хистори и дискавери. В качестве 4к ТВвещания на понятном языке пока не встречал. Мне важнее содержание чем качество картинки.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:06
Ну я не исключаю существование людей с высоким уровнем притязания. Которым фильм надо смотреть не на планшете, а на диагонали не менее 1.5 метра. Равно как и музыку слушать как минимум из JBL . Но тут "такие люди есть, хоть и далеко не все", а в ситуации с кондеем, пожалуй все хотят спать при комфортной Т, а не укрываться мокрой простыней.
Для меня конлей - это такая же необходимость как отопление. Можно спать зимой и в квартире с +7, в спальном мешке. Но при+20 получше.
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Біда людям, можливо орендарі доклали зусиль.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трибека расправляется с конкурентами?
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:18
тре диверсифікація, бо знесе стояк Круш, так і лендлордизм закінчиться касиркою в АТБ або дупомийкою в Польщі
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:22
До речі могли і арендатори помститись.
Не вимкнути газ та покинути квартиру.
На літак та на ПМЖ за кордон або в ДНР
Шукай вітра в полі.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:23
Наоборот.
Наши лендлорды уже выехали к дому, предлагая по докарантинной цене пристроить бездомных. Эти кондиционер просить не будут.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 чер, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:24
не боитесь что и ваш такое может сделать?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Якраз Круші тут мають перевагу, бо там немає газу
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:30
Хіба вони не панельні?
https://fi202x.blogspot.com/
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