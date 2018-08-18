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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:32
vitaliian написав: Хомякоид написав:
До речі могли і арендатори помститись.
Не вимкнути газ та покинути квартиру.
На літак та на ПМЖ за кордон або в ДНР
Шукай вітра в полі.
не боитесь что и ваш такое может сделать?
Вообще немного опасаюсь домов с газом.
Как по мне в арендованой квартире нужно газ отрубать и ставить индукцию.
Думаю переплата не будет высокой. Готвлю в Германии на такой плите.
Кто-то просчитывал разницу между газом и индукцией ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:35
Хомякоид написав:
Вообще немного опасаюсь домов с газом.
газ для отопления хорош, готовить лучше в мультиварке, что газ что индукция греют воздух.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:41
remark написав:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/21/7256510/
Біда людям, можливо орендарі доклали зусиль.
Вот версії про падаючі доми в Одесі
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:42
Life is good.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:47
Proofy написав: zРадио написав:
ЖК Манхэттен па1250 за однушку. На 28% дешевле, чем у КГС со скидкой. Дешевеит (с)
он в конце года по плану сдаваться, сейчас суровое время.
Да, суровое, но представьте, сколько на руках этого навеса, если цена обвалилась почти на 30% к цене застройщика. 1250 для однушки в Манхэттене - это цена КГС 2,5 года назад. Неудивительно, что застройщики жалуются на снижение продаж на 50-90% - жадность порождает бедность
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:49
vladus17 написав:
https://lb.ua/society/2020/06/21/460299_poznyakah_kieve_proizoshel_vzriv.html
Советская вторичка будет падать... в прямом смысле.
Знайдуться експерти та скажуть, що з цією новиною пропозицій на ПОХу зменшилось, буде дорожчати.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:51
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:тре диверсифікація, бо знесе стояк Круш, так і лендлордизм закінчиться касиркою в АТБ або дупомийкою в Польщі
Якраз Круші тут мають перевагу, бо там немає газу
Хіба вони не панельні?
Яка різниця, в висотних новобудах газ заборонений.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:53
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
Якраз Круші тут мають перевагу, бо там немає газу
Хіба вони не панельні?
Яка різниця, в висотних новобудах газ заборонений.
панелька складається як колода карт
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:54
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
До речі могли і арендатори помститись.
Не вимкнути газ та покинути квартиру.
На літак та на ПМЖ за кордон або в ДНР
Шукай вітра в полі.
не боитесь что и ваш такое может сделать?
Вообще немного опасаюсь домов с газом.
Как по мне в арендованой квартире нужно газ отрубать и ставить индукцию.
Думаю переплата не будет высокой. Готвлю в Германии на такой плите.
Кто-то просчитывал разницу между газом и индукцией ?
По идее газ заметно дешевле, к тому же нельзя просто так взять и поставить электро, нужен запас по мощности как минимум, да и вообще сомневаюсь что такое возможно самовольно сделать
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:Хіба вони не панельні?
Яка різниця, в висотних новобудах газ заборонений.
панелька складається як колода карт
Якщо там нема газу, то й вибухати нема чому
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:56
flyman написав:
Хіба вони не панельні?
Так панельные высотки сейчас тоже без газа делаются. Мы не сейсмоактивная зона, так что обвалить их могут разве только жуткие нарушения в части перепланировок. Кстати, ненавижу даунов, сносящих стены в панельках
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