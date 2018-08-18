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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4445444644474448>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:32

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:До речі могли і арендатори помститись.
Не вимкнути газ та покинути квартиру.
На літак та на ПМЖ за кордон або в ДНР
Шукай вітра в полі.

не боитесь что и ваш такое может сделать?


Вообще немного опасаюсь домов с газом.
Как по мне в арендованой квартире нужно газ отрубать и ставить индукцию.
Думаю переплата не будет высокой. Готвлю в Германии на такой плите.
Кто-то просчитывал разницу между газом и индукцией ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Вообще немного опасаюсь домов с газом.
газ для отопления хорош, готовить лучше в мультиварке, что газ что индукция греют воздух.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:41

  remark написав:https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/21/7256510/
Біда людям, можливо орендарі доклали зусиль.

Вот версії про падаючі доми в Одесі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://lb.ua/society/2020/06/21/460299 ... vzriv.html

Советская вторичка будет падать... в прямом смысле.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:47

  Proofy написав:
  zРадио написав:ЖК Манхэттен па1250 за однушку. На 28% дешевле, чем у КГС со скидкой. Дешевеит (с)
он в конце года по плану сдаваться, сейчас суровое время.


Да, суровое, но представьте, сколько на руках этого навеса, если цена обвалилась почти на 30% к цене застройщика. 1250 для однушки в Манхэттене - это цена КГС 2,5 года назад. Неудивительно, что застройщики жалуются на снижение продаж на 50-90% - жадность порождает бедность
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:49

  vladus17 написав:https://lb.ua/society/2020/06/21/460299_poznyakah_kieve_proizoshel_vzriv.html

Советская вторичка будет падать... в прямом смысле.


Знайдуться експерти та скажуть, що з цією новиною пропозицій на ПОХу зменшилось, буде дорожчати.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:тре диверсифікація, бо знесе стояк Круш, так і лендлордизм закінчиться касиркою в АТБ або дупомийкою в Польщі
Якраз Круші тут мають перевагу, бо там немає газу

Хіба вони не панельні?


Яка різниця, в висотних новобудах газ заборонений.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:53

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Якраз Круші тут мають перевагу, бо там немає газу

Хіба вони не панельні?


Яка різниця, в висотних новобудах газ заборонений.

панелька складається як колода карт
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:До речі могли і арендатори помститись.
Не вимкнути газ та покинути квартиру.
На літак та на ПМЖ за кордон або в ДНР
Шукай вітра в полі.

не боитесь что и ваш такое может сделать?


Вообще немного опасаюсь домов с газом.
Как по мне в арендованой квартире нужно газ отрубать и ставить индукцию.
Думаю переплата не будет высокой. Готвлю в Германии на такой плите.
Кто-то просчитывал разницу между газом и индукцией ?
По идее газ заметно дешевле, к тому же нельзя просто так взять и поставить электро, нужен запас по мощности как минимум, да и вообще сомневаюсь что такое возможно самовольно сделать
flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:Хіба вони не панельні?


Яка різниця, в висотних новобудах газ заборонений.

панелька складається як колода карт


Якщо там нема газу, то й вибухати нема чому
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:56

  flyman написав:Хіба вони не панельні?


Так панельные высотки сейчас тоже без газа делаются. Мы не сейсмоактивная зона, так что обвалить их могут разве только жуткие нарушения в части перепланировок. Кстати, ненавижу даунов, сносящих стены в панельках
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