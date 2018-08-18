Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Скоро житло в Іпенях та Борщагівках - буде здаватись в оренду за комунальні плюс 100 Дол зверху.В незалежності від кількості кондиціонерів та фірмовості паркету((((
Франте, Ви дуже помиляєтесь на рах. простоїв у Соф.Борщазі (особливо Мартиновській), а також Петропавл. Борщазі. Усе забито під дах і ще у групах щотижня куплю/здам від хазяїна. Не слухайте рил про неліквіди, у кожній сім"ї авто, у декого по 2 седани і 1 позашляховик на сім"ю. Середній вік - 25-45 років. Пенсіонерів - практично 0. У моєму під"їзді один - військовий пенс коло 50 років віку. Все буде добре
В Вашем описании относительно Соф.Борщ, Петропавл. Борщ есть большие противоречия, непонятные мне. Люди с 3-мя автомобилями на семью впринципе не захотят жить в этом асфальтном гетто.
Faceless написав:По идее газ заметно дешевле, к тому же нельзя просто так взять и поставить электро, нужен запас по мощности как минимум, да и вообще сомневаюсь что такое возможно самовольно сделать
Фейслес, мені здається ми на різних планетах живемо. Індукційна плита вмикається в розетку. Я користуюсь такою в Німеччині. Ніколи ще не вибивали запобіжники. Встроєні стоять бліни елекричні якими не користуюсь.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Як завжди рукожопі працівники нахомутали. Коли вже почнуть реально саджати за таке.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Faceless написав:По идее газ заметно дешевле, к тому же нельзя просто так взять и поставить электро, нужен запас по мощности как минимум, да и вообще сомневаюсь что такое возможно самовольно сделать
Фейслес, мені здається ми на різних планетах живемо. Індукційна плита вмикається в розетку. Я користуюсь такою в Німеччині. Ніколи ще не вибивали запобіжники. Встроєні стоять бліни елекричні якими не користуюсь.
То ви ніколи не жили у старих газифікованих будинках. Не переживайте, ще буде можливість, не все ж життя в гуртожитку
Так панельные высотки сейчас тоже без газа делаются. Мы не сейсмоактивная зона, так что обвалить их могут разве только жуткие нарушения в части перепланировок. Кстати, ненавижу даунов, сносящих стены в панельках
Для себе вирішив не купувати в панельних будинках ні під яким виглядом.
Але я чув є дауни які навіть в монолітно кракасних будинках довбають опори. За таке потрібно відразу саджати.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )