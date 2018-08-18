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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44464447444844494450>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:00

  stas_rst написав:
  Frant написав:Скоро житло в Іпенях та Борщагівках - буде здаватись в оренду за комунальні плюс 100 Дол зверху.В незалежності від кількості кондиціонерів та фірмовості паркету((((

Франте, Ви дуже помиляєтесь на рах. простоїв у Соф.Борщазі (особливо Мартиновській), а також Петропавл. Борщазі. Усе забито під дах і ще у групах щотижня куплю/здам від хазяїна.
Не слухайте рил про неліквіди, у кожній сім"ї авто, у декого по 2 седани і 1 позашляховик на сім"ю. Середній вік - 25-45 років. Пенсіонерів - практично 0. У моєму під"їзді один - військовий пенс коло 50 років віку.
Все буде добре :)

В Вашем описании относительно Соф.Борщ, Петропавл. Борщ есть большие противоречия, непонятные мне. Люди с 3-мя автомобилями на семью впринципе не захотят жить в этом асфальтном гетто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:В Вашем описании относительно Соф.Борщ, Петропавл. Борщ есть большие противоречия, непонятные мне. Люди с 3-мя автомобилями на семью впринципе не захотят жить в этом асфальтном гетто.
жигуль и bляxa недорого стоят...
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 21 чер, 2020 12:03, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:02

  Faceless написав:По идее газ заметно дешевле, к тому же нельзя просто так взять и поставить электро, нужен запас по мощности как минимум, да и вообще сомневаюсь что такое возможно самовольно сделать


Фейслес, мені здається ми на різних планетах живемо.
Індукційна плита вмикається в розетку. Я користуюсь такою в Німеччині.
Ніколи ще не вибивали запобіжники. Встроєні стоять бліни елекричні якими не користуюсь.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 21 чер, 2020 12:14, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Газ перекрили хвилин за 10-15 після вибуху всьому дому. Кажуть люди під підїздами, що тиждень тому познімали лічильники для заміни.(https://www.facebook.com/anton.drobovych)

Як завжди рукожопі працівники нахомутали. Коли вже почнуть реально саджати за таке.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:По идее газ заметно дешевле, к тому же нельзя просто так взять и поставить электро, нужен запас по мощности как минимум, да и вообще сомневаюсь что такое возможно самовольно сделать


Фейслес, мені здається ми на різних планетах живемо.
Індукційна плита вмикається в розетку. Я користуюсь такою в Німеччині.
Ніколи ще не вибивали запобіжники. Встроєні стоять бліни елекричні якими не користуюсь.
То ви ніколи не жили у старих газифікованих будинках. Не переживайте, ще буде можливість, не все ж життя в гуртожитку
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:07

Возвращаясь к упомянутым выше крушам - с ремонтом уже ниже 50к за однушку. 15% от пика эти объекты уже потеряли.

Но и сегодняшние цены необоснованно высоки. Такое жилье будет стремиться к 1000 с ремонтом за маленький метраж и к 800 - за большой.

https://flatfy.ua/uk/redirect-realty/37 ... Position=1
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:10

  zРадио написав:
  flyman написав:Хіба вони не панельні?


Так панельные высотки сейчас тоже без газа делаются. Мы не сейсмоактивная зона, так что обвалить их могут разве только жуткие нарушения в части перепланировок. Кстати, ненавижу даунов, сносящих стены в панельках


Для себе вирішив не купувати в панельних будинках ні під яким виглядом.

Але я чув є дауни які навіть в монолітно кракасних будинках довбають опори.
За таке потрібно відразу саджати.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:10

  zРадио написав:Возвращаясь к упомянутым выше крушам - с ремонтом уже ниже 50к за однушку. 15% от пика эти объекты уже потеряли.

Но и сегодняшние цены необоснованно высоки. Такое жилье будет стремиться к 1000 с ремонтом за маленький метраж и к 800 - за большой.

https://flatfy.ua/uk/redirect-realty/37 ... Position=1
щас набегут рыгалторы и будут кричать что инфа с сайта не проверена юристами а потому недействительна. От той цены я бы торговал ещё скидку на демонтаж ремонта и вывоз строймусора.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:14

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Возвращаясь к упомянутым выше крушам - с ремонтом уже ниже 50к за однушку. 15% от пика эти объекты уже потеряли.

Но и сегодняшние цены необоснованно высоки. Такое жилье будет стремиться к 1000 с ремонтом за маленький метраж и к 800 - за большой.

https://flatfy.ua/uk/redirect-realty/37 ... Position=1
щас набегут рыгалторы и будут кричать что инфа с сайта не проверена юристами а потому недействительна. От той цены я бы торговал ещё скидку на демонтаж ремонта и вывоз строймусора.


Дык это ж понятно, что арендный вариант. А торг, уверен, присутствует.

PS: а насчет аргументации рокетчиков - ничего нового :mrgreen:
zРадио
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