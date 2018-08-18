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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4447444844494450>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:17

  zРадио написав:Дык это ж понятно, что арендный вариант. А торг, уверен, присутствует

для арендного варианта я тут постил двушку на 1м этаже кирпичного хруща за 30куе. ROI выше когда цена входа дешевле.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:27

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Дык это ж понятно, что арендный вариант. А торг, уверен, присутствует

для арендного варианта я тут постил двушку на 1м этаже кирпичного хруща за 30куе. ROI выше когда цена входа дешевле.


Согласен. Но если флэтлорд не зашоренный вечным дорожаем, а понимает цикличность рынка, то на условных крушах можно делать не меньше даже с учетом более дорогого входа по отношению к хрущам. Потому что если бы тот же investokiev сбросил пару круш в конце 2019-го - начале 2020-го по 60к за штуку (когда ажиотаж был заметен просто невооруженным взглядом), а затем откупил их по 40к вначале 2022-го, он бы хорошо мультиплицировал свою точку входа и заработал бы втрое больше, чем на аренде. Хрущи же даже в самые благодатные времена для КРЖН уже так взлетать не будут, амплитуда цен внутри цикла для них гораздо меньше
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  zРадио написав:Дык это ж понятно, что арендный вариант. А торг, уверен, присутствует

для арендного варианта я тут постил двушку на 1м этаже кирпичного хруща за 30куе. ROI выше когда цена входа дешевле.
Кроме цены входа еще и ставку аренды не надо забывать. Хрущ на 1 этаже по цене новостроя не сдать, тем более в ж*** мира
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати взрыв домов от газа в Киеве довльно распостраненное явление.
https://www.youtube.com/watch?v=hPDBptWyg3I

Случаеться раз в год-два.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:сбросил пару круш в конце 2019-го - начале 2020-го по 60к за штуку (когда ажиотаж был заметен просто невооруженным взглядом),
сомневаюсь я что был ажиотаж при таком обилии предложений, имхо не поздно и сейчас сбросить а через год-два откупить. Только быстро продать вряд ли получится.

  Faceless написав:Кроме цены входа еще и ставку аренды не надо забывать. Хрущ на 1 этаже по цене новостроя не сдать, тем более в ж*** мира
при одинаковом ремонте если у хруща есть место под авто (таких хрущей полно например на щербаковского) то это жирный плюс. В новостроях с парковками совсем плохо, а за подземный надо дополнительно платить 50-100уе

я в 2009 искал квартиру с местом под авто, в итоге нашел часть дома на южной борщаговке, где можно было оставлять авто во дворе, который закрывался на замок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 21 чер, 2020 13:04, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:00

  zРадио написав:Возвращаясь к упомянутым выше крушам - с ремонтом уже ниже 50к за однушку. 15% от пика эти объекты уже потеряли.

Но и сегодняшние цены необоснованно высоки. Такое жилье будет стремиться к 1000 с ремонтом за маленький метраж и к 800 - за большой.

https://flatfy.ua/uk/redirect-realty/37 ... Position=1

Ще не всі це зрозуміли.

Де Натаха-Трайбека? Пиячить з горя???

Про майбутню кризу і "дешевій" КржН я попереджував ще в березні 2018
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:04

  flyman написав:місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць,
місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.


Это ты уже загнул. Падение ВВП в 1-м кв. оценили в 1,3% (предв. оценка была 1,5%). А падение ВВП за 4 первых месяца года - в 5%.

Значит апрель отдельно упал на 16,1% (прикидка без учета разницы календарных дней от месяца к месяцу). Май упал, вероятно, чуть меньше - на 12-13%. И в июне падение должно быть меньше - на уровне 10%.

А вот что будет дальше - большой знак вопроса. После небольшого ложно-иллюзорного восстановления 2-й половины мая деловая активность июня зафиксировалась на низком уровне и дальше не растет/не падает. Очевидно, что быстрого V-образного восстановления не будет. Но будет ли второе мега-дно - непонятно. Если снова придется допустить полный локдаун, то будет. Вероятность осенней волны пандемии высокая.

Если 2-й волны не будет, то за год ВВП потеряет 7-9%. Если будет - то в районе 10%.

Но совсем непонятны перспективы на 2021-й. Если "умные" страны наполняют свои экономики деньгами, то мы с "независимым" НБУ делаем обратное - кредитные портфели банков уменьшаются несмотря на снижение ставки рефинансирования. Изменения происходят лишь в пирамиде государственных финансов, а реальный сектор и население сидят на голодном пайке.

Добавляем к этому резкое падение объемов иностранных переводов, высокую безработицу, перманентно увядающее промышленное производство, и я не знаю, за счет чего мы будем расти в 2021-м.

2-й квартал 2021-го, без вариантов, на супер-низкой базе 2020-го будет в плюс. Но 1-й - точно будет в минус. 3-й и 4-й - пока непонятно. В целом в 2021-м рост может быть и на уровне нуля (либо минимальный плюс). Так что в любом случае возвращение к уровню 2019-го будет никак не раньше 2022-го (МВФ прогнозирует на 2024-й)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:08

  Frant написав:
  zРадио написав:Возвращаясь к упомянутым выше крушам - с ремонтом уже ниже 50к за однушку. 15% от пика эти объекты уже потеряли.

Но и сегодняшние цены необоснованно высоки. Такое жилье будет стремиться к 1000 с ремонтом за маленький метраж и к 800 - за большой.

https://flatfy.ua/uk/redirect-realty/37 ... Position=1

Ще не всі це зрозуміли.

Де Натаха-Трайбека? Пиячить з горя???

Про майбутню кризу і "дешевій" КржН я попереджував ще в березні 2018


Франт, так в них така робота співати про дорожай на всю горлянку.

Мабуть пють з горя. Скоро всій цій братії доведеться в Польщу їхати дупи мити. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Если "умные" страны наполняют свои экономики деньгами, то мы с "независимым" НБУ делаем обратное
они и наполняют овгз напечатанными деньгами, сомневаюсь что кто то захочет вложить в это безумие свою гривну. Попутно один ядр в месяц отток валюты из страны. Таким темпом ЗВР можно осушить за пару лет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 21 чер, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:09

  zРадио написав:
  flyman написав:місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць,
місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.


Это ты уже загнул. Падение ВВП в 1-м кв. оценили в 1,3% (предв. оценка была 1,5%). А падение ВВП за 4 первых месяца года - в 5%.

Значит апрель отдельно упал на 16,1% (прикидка без учета разницы календарных дней от месяца к месяцу). Май упал, вероятно, чуть меньше - на 12-13%. И в июне падение должно быть меньше - на уровне 10%.

А вот что будет дальше - большой знак вопроса. После небольшого ложно-иллюзорного восстановления 2-й половины мая деловая активность июня зафиксировалась на низком уровне и дальше не растет/не падает. Очевидно, что быстрого V-образного восстановления не будет. Но будет ли второе мега-дно - непонятно. Если снова придется допустить полный локдаун, то будет. Вероятность осенней волны пандемии высокая.

Если 2-й волны не будет, то за год ВВП потеряет 7-9%. Если будет - то в районе 10%.

Но совсем непонятны перспективы на 2021-й. Если "умные" страны наполняют свои экономики деньгами, то мы с "независимым" НБУ делаем обратное - кредитные портфели банков уменьшаются несмотря на снижение ставки рефинансирования. Изменения происходят лишь в пирамиде государственных финансов, а реальный сектор и население сидят на голодном пайке.

Добавляем к этому резкое падение объемов иностранных переводов, высокую безработицу, перманентно увядающее промышленное производство, и я не знаю, за счет чего мы будем расти в 2021-м.

2-й квартал 2021-го, без вариантов, на супер-низкой базе 2020-го будет в плюс. Но 1-й - точно будет в минус. 3-й и 4-й - пока непонятно. В целом в 2021-м рост может быть и на уровне нуля (либо минимальный плюс). Так что в любом случае возвращение к уровню 2019-го будет никак не раньше 2022-го (МВФ прогнозирует на 2024-й)

Може, ІТшники і агробізнес з бурштинниками піднімуть ікономіку???
Тут один Фрукт розказував про потужну тіньову ікономіку десь в укро-провінції..
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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