Додано: Нед 21 чер, 2020 13:04

flyman написав: місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць,

місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.

місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць,місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.

Это ты уже загнул. Падение ВВП в 1-м кв. оценили в 1,3% (предв. оценка была 1,5%). А падение ВВП за 4 первых месяца года - в 5%.Значит апрель отдельно упал на 16,1% (прикидка без учета разницы календарных дней от месяца к месяцу). Май упал, вероятно, чуть меньше - на 12-13%. И в июне падение должно быть меньше - на уровне 10%.А вот что будет дальше - большой знак вопроса. После небольшого ложно-иллюзорного восстановления 2-й половины мая деловая активность июня зафиксировалась на низком уровне и дальше не растет/не падает. Очевидно, что быстрого V-образного восстановления не будет. Но будет ли второе мега-дно - непонятно. Если снова придется допустить полный локдаун, то будет. Вероятность осенней волны пандемии высокая.Если 2-й волны не будет, то за год ВВП потеряет 7-9%. Если будет - то в районе 10%.Но совсем непонятны перспективы на 2021-й. Если "умные" страны наполняют свои экономики деньгами, то мы с "независимым" НБУ делаем обратное - кредитные портфели банков уменьшаются несмотря на снижение ставки рефинансирования. Изменения происходят лишь в пирамиде государственных финансов, а реальный сектор и население сидят на голодном пайке.Добавляем к этому резкое падение объемов иностранных переводов, высокую безработицу, перманентно увядающее промышленное производство, и я не знаю, за счет чего мы будем расти в 2021-м.2-й квартал 2021-го, без вариантов, на супер-низкой базе 2020-го будет в плюс. Но 1-й - точно будет в минус. 3-й и 4-й - пока непонятно. В целом в 2021-м рост может быть и на уровне нуля (либо минимальный плюс). Так что в любом случае возвращение к уровню 2019-го будет никак не раньше 2022-го (МВФ прогнозирует на 2024-й)