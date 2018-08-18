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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4447444844494450

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:12

  Хомякоид написав:Франт, так в них така робота співати про дорожай на всю горлянку.

Мабуть пють з горя. Скоро всій цій братії доведеться в Польщу їхати дупи мити.
криза не торкнеться Києва. Тут пересічні парковщики, шофери і електрики мають ЗП 1500 Дол/міс.
Десь на Борщагівці((((

До речі, всі байкарі і казкарі розбіглись по норам)))
Жодного немає на форумі)))
А раніше - як співали))) в унісон, хором, синхронно і одноголосно(((

Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:23

  Frant написав:Може, ІТшники і агробізнес з бурштинниками піднімуть ікономіку???
Тут один Фрукт розказував про потужну тіньову ікономіку десь в укро-провінції..


Агроэкономисты могут расслабиться - индекс сельскохозяйственной продукции тоже ниже 2019-го, а новый урожай, как ожидается, вообще будет на 10-15% ниже прошлого...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.
Квартири купує не пересічний)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:42

  Santehnik написав:
  Frant написав:Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.
Квартири купує не пересічний)


Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ?
5-10 %
Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину.
Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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