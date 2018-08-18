Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.
Квартири купує не пересічний)
Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ? 5-10 % Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину. Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )