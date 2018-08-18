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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4448444944504451>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:15

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Франт, так в них така робота співати про дорожай на всю горлянку.

Мабуть пють з горя. Скоро всій цій братії доведеться в Польщу їхати дупи мити.
криза не торкнеться Києва. Тут пересічні парковщики, шофери і електрики мають ЗП 1500 Дол/міс.
Десь на Борщагівці((((

До речі, всі байкарі і казкарі розбіглись по норам)))
Жодного немає на форумі)))
А раніше - як співали))) в унісон, хором, синхронно і одноголосно(((

Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.

И шо такому пересичному делать в перспективе - жить до пенсии с родителями в двушке, ехать мыть дупы или травить бабу с дедом крысиным ядом шоб булы апартаменты с коврами, где с девчухой можно будет прилечь?
Аренду даже в 5-6 тыс с зарплаты в 12 тяжко платить
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:15

  zРадио написав:
  flyman написав:місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць,
місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.


Это ты уже загнул. Падение ВВП в 1-м кв. оценили в 1,3% (предв. оценка была 1,5%). А падение ВВП за 4 первых месяца года - в 5%.

Значит апрель отдельно упал на 16,1% (прикидка без учета разницы календарных дней от месяца к месяцу). Май упал, вероятно, чуть меньше - на 12-13%. И в июне падение должно быть меньше - на уровне 10%.

А вот что будет дальше - большой знак вопроса. После небольшого ложно-иллюзорного восстановления 2-й половины мая деловая активность июня зафиксировалась на низком уровне и дальше не растет/не падает. Очевидно, что быстрого V-образного восстановления не будет. Но будет ли второе мега-дно - непонятно. Если снова придется допустить полный локдаун, то будет. Вероятность осенней волны пандемии высокая.

Если 2-й волны не будет, то за год ВВП потеряет 7-9%. Если будет - то в районе 10%.

Но совсем непонятны перспективы на 2021-й. Если "умные" страны наполняют свои экономики деньгами, то мы с "независимым" НБУ делаем обратное - кредитные портфели банков уменьшаются несмотря на снижение ставки рефинансирования. Изменения происходят лишь в пирамиде государственных финансов, а реальный сектор и население сидят на голодном пайке.

Добавляем к этому резкое падение объемов иностранных переводов, высокую безработицу, перманентно увядающее промышленное производство, и я не знаю, за счет чего мы будем расти в 2021-м.

2-й квартал 2021-го, без вариантов, на супер-низкой базе 2020-го будет в плюс. Но 1-й - точно будет в минус. 3-й и 4-й - пока непонятно. В целом в 2021-м рост может быть и на уровне нуля (либо минимальный плюс). Так что в любом случае возвращение к уровню 2019-го будет никак не раньше 2022-го (МВФ прогнозирует на 2024-й)


Изменения происходят лишь в пирамиде государственных финансов, а реальный сектор и население сидят на голодном пайке.

Мовою економісців це називається "витіснення державним сектором приватного".
Тобто ми рухаємся назад в СРСР.

В банківській сфері це стало очевидним після націоналізації привата, тепер і це галузі бізнеса.

Олігархи + дежавний сектор = совко економіка державного капіталізму
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ?
5-10 %

Думаю насправді десь 5%.
Я от дивися по кількості поставлених на облік нових автомобілів з салону людям з реєстрацією в Києві - за 4 роки (2016-2019) і таких вийшло близько 50 тис. Це не враховує автомобілі що реєстрували там люди з пропискою десь в Боярці чи Рівному.
Ось люди які можуть придбати нове авто з салону і є потенційними гравцями на ринку, які будуть поліпшувати собі житлові умови і відповідно переїздити в квартиру побільше, будинок поновіше і т д. Є ще якісь люди типу мене які ніколи в житті не підуть в салон за автомобілем, але підуть в новобудову за квартирою, але таких теж не дуже багато.
Тому от мабуть десь тисяч 150 і назбирається, якщо не менше.
Але враховуючи скільки житла зараз будується і скільки його будуть будувати в найближчі роки, то вистачить всім...
А звичайний пересічний... він скоріше ото з'їзд/роз'їзд влаштовує ніж вкладає якісь нові кошти в ринок.
  Хомякоид написав:Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину.
Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною.

Теж схиляюсь до того що треба 1500+. Бо як раз маю знайому людину як приклад, в якої зарплата близько 1000$, з яких 250 з'їдає оренда, а решту зїдає харчування, побутові витрати, подорожі, періодичні оновлення техніки і т д.
В результаті накопичувати може десь якісь там пару сотень на місяць, що в рік дасть лише приблизно $2.5 тис, фактично що ніяк не допоможе в придбанні житла.
Інша справа коли було б 1500$, тоді відкладаючи 750$ на місяць можна за 3-4 роки переїхати в якийсь Навігатор з ремонтом від забудовника, позбутись орендного тягара, і зібрати кошти вже на нормальне житло.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:24

  Хомякоид написав:
  Santehnik написав:
  Frant написав:Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.
Квартири купує не пересічний)


Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ?
5-10 %
Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину.
Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною.

$250 на одного, якщо оренда кімнати
$500 на двох, якщо оренда 1к квартири

1500 USD на людину, це хіба в Берліні

Сам то скільки тратиш в ФРН?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:27

  Santehnik написав:
  Хомякоид написав:Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ?
5-10 %

Думаю насправді десь 5%.
Я от дивися по кількості поставлених на облік нових автомобілів з салону людям з реєстрацією в Києві - за 4 роки (2016-2019) і таких вийшло близько 50 тис. Це не враховує автомобілі що реєстрували там люди з пропискою десь в Боярці чи Рівному.
Ось люди які можуть придбати нове авто з салону і є потенційними гравцями на ринку, які будуть поліпшувати собі житлові умови і відповідно переїздити в квартиру побільше, будинок поновіше і т д. Є ще якісь люди типу мене які ніколи в житті не підуть в салон за автомобілем, але підуть в новобудову за квартирою, але таких теж не дуже багато.
Тому от мабуть десь тисяч 150 і назбирається, якщо не менше.
Але враховуючи скільки житла зараз будується і скільки його будуть будувати в найближчі роки, то вистачить всім...
А звичайний пересічний... він скоріше ото з'їзд/роз'їзд влаштовує ніж вкладає якісь нові кошти в ринок.
  Хомякоид написав:Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину.
Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною.

Теж схиляюсь до того що треба 1500+. Бо як раз маю знайому людину як приклад, в якої зарплата близько 1000$, з яких 250 з'їдає оренда, а решту зїдає харчування, побутові витрати, подорожі, періодичні оновлення техніки і т д.
В результаті накопичувати може десь якісь там пару сотень на місяць, що в рік дасть лише приблизно $2.5 тис, фактично що ніяк не допоможе в придбанні житла.
Інша справа коли було б 1500$, тоді відкладаючи 750$ на місяць можна за 3-4 роки переїхати в якийсь Навігатор з ремонтом від забудовника, позбутись орендного тягара, і зібрати кошти вже на нормальне житло.

Не розумію, навіщо Київ,
якщо можна наскладати до пенсії достатньо (напр. 50куе Сержик) і купити за 10..15кує квартиру недалеко від Києва та й жити спокійно на старості. Або як Акурт, якщо наскирдувати 100куе+.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:30

  Santehnik написав:Теж схиляюсь до того що треба 1500+. Бо як раз маю знайому людину як приклад, в якої зарплата близько 1000$, з яких 250 з'їдає оренда, а решту зїдає харчування, побутові витрати, подорожі, періодичні оновлення техніки і т д.
В результаті накопичувати може десь якісь там пару сотень на місяць, що в рік дасть лише приблизно $2.5 тис, фактично що ніяк не допоможе в придбанні житла.
Інша справа коли було б 1500$, тоді відкладаючи 750$ на місяць можна за 3-4 роки переїхати в якийсь Навігатор з ремонтом від забудовника, позбутись орендного тягара, і зібрати кошти вже на нормальне житло.

3 роки наспішного скирдування, і є 7500уе. і можна брати сміливо 2к..3к в пригороді в розсрочку.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:при одинаковом ремонте если у хруща

Достаточно редкий случай, как правило, хрущи - не тот сегмент, в котором делают что-то больше, чем минимальная косметика, потому ничего одинакового с новостроем не будет. У хруща не станет больше кухня и санузел, ремонт не улучшит состояние подъезда, лестницы, лифта, не улучшит контингент.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:34

  flyman написав:3 роки наспішного скирдування, і є 7500уе. і можна брати сміливо 2к..3к в пригороді в розсрочку.


Який сенс лізти в яму (купувати на етапі котловану)? Надійніше назбирати повну вартість і придбати готову :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:41

  барабашов написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Франт, так в них така робота співати про дорожай на всю горлянку.

Мабуть пють з горя. Скоро всій цій братії доведеться в Польщу їхати дупи мити.
криза не торкнеться Києва. Тут пересічні парковщики, шофери і електрики мають ЗП 1500 Дол/міс.
Десь на Борщагівці((((

До речі, всі байкарі і казкарі розбіглись по норам)))
Жодного немає на форумі)))
А раніше - як співали))) в унісон, хором, синхронно і одноголосно(((

Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.

И шо такому пересичному делать в перспективе - жить до пенсии с родителями в двушке, ехать мыть дупы или травить бабу с дедом крысиным ядом шоб булы апартаменты с коврами, где с девчухой можно будет прилечь?
Аренду даже в 5-6 тыс с зарплаты в 12 тяжко платить

Люди об'єднуються в сім'ї чи групи по інтересам. Вдвох легше платити ці ж самі 5-6 тисяч грн, ніж одному.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:3 роки наспішного скирдування, і є 7500уе. і можна брати сміливо 2к..3к в пригороді в розсрочку.

А там вже теж подуріли з цінами.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-sofia-no ... 0%BA%D0%B8
От наприклад в Новосілках залупили 750$ за квадрат. Це в будинку-колодці з опаленням від котлів!
То вже краще Навігатор брати за ці ж гроші.

Або ось:
https://kvartal-parkovy.com.ua/house-5-room-64
Цей комплекс мені подобався, рік тому думав брати там по 11к за квадрат, але тепер вони хочуть майже 16к за квадрат... в 35 км від Києва, в місті де не має електричок (відповідно ніколи не буде хорошо трнаспорту) це перебір.
На жаль, часи коли в приміських містах можна було вигідно купити минули.
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