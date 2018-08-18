Додано: Нед 21 чер, 2020 14:21

Хомякоид написав: Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ?

5-10 % Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ?5-10 %

Хомякоид написав: Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину.

Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною. Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину.Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною.

Думаю насправді десь 5%.Я от дивися по кількості поставлених на облік нових автомобілів з салону людям з реєстрацією в Києві - за 4 роки (2016-2019) і таких вийшло близько 50 тис. Це не враховує автомобілі що реєстрували там люди з пропискою десь в Боярці чи Рівному.Ось люди які можуть придбати нове авто з салону і є потенційними гравцями на ринку, які будуть поліпшувати собі житлові умови і відповідно переїздити в квартиру побільше, будинок поновіше і т д. Є ще якісь люди типу мене які ніколи в житті не підуть в салон за автомобілем, але підуть в новобудову за квартирою, але таких теж не дуже багато.Тому от мабуть десь тисяч 150 і назбирається, якщо не менше.Але враховуючи скільки житла зараз будується і скільки його будуть будувати в найближчі роки, то вистачить всім...А звичайний пересічний... він скоріше ото з'їзд/роз'їзд влаштовує ніж вкладає якісь нові кошти в ринок.Теж схиляюсь до того що треба 1500+. Бо як раз маю знайому людину як приклад, в якої зарплата близько 1000$, з яких 250 з'їдає оренда, а решту зїдає харчування, побутові витрати, подорожі, періодичні оновлення техніки і т д.В результаті накопичувати може десь якісь там пару сотень на місяць, що в рік дасть лише приблизно $2.5 тис, фактично що ніяк не допоможе в придбанні житла.Інша справа коли було б 1500$, тоді відкладаючи 750$ на місяць можна за 3-4 роки переїхати в якийсь Навігатор з ремонтом від забудовника, позбутись орендного тягара, і зібрати кошти вже на нормальне житло.