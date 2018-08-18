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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4448444944504451

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 108
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
34%
37
знизяться на 10-25%
28%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:44

:idea: :?:
  Faceless написав:
  vitaliian написав:при одинаковом ремонте если у хруща

Достаточно редкий случай, как правило, хрущи - не тот сегмент, в котором делают что-то больше, чем минимальная косметика, потому ничего одинакового с новостроем не будет. У хруща не станет больше кухня и санузел, ремонт не улучшит состояние подъезда, лестницы, лифта, не улучшит контингент.

Я не знаю, що робиться в Києві Реуса-Фейслеса, але в реальному Києві , в прицентральних районах, біля метро- мешканці "хрущів" вель :mrgreen: ми поляризовані за майновою ознакою.
Утеплені стіни, євровікна і євробалкони, кондиціонери, джипи біля будинків
Востаннє редагувалось Frant в Нед 21 чер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скукотааааааааа.....
Поверніть на форум Ковбаску! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:49

  Хомякоид написав:
  Santehnik написав:
  Frant написав:Я пишу в 1001-й раз :ЗП 500-600 Дол/міс для пересічного в Києві є за щастя.
Квартири купує не пересічний)


Як ви оцінюєте відсоток непересічного в Києві на сьогодні ?
5-10 %
Мені здається щоб реально скирдувати в Києві потрібно при свому житлі заробляти принаймні 1500 USD на людину.
Все що менше, все на унітаз. Принаймні якщо не харчуватись однією мівіною.

В Києві мешкають або хочуть мати житло казнокради і хабарники (чиновники середньої та вищої ланки), релігійна верхівка, депутати, злодії в законі, бізнесмени.
Думаю, їх не більше 5%, може, навіть 1-2% від населення Києва.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:53

  rjkz написав:
Поэтому я покупаю качественные бренды и стараюсь брать сборку в нормальных странах.
Одному кондеру уже 16 лет. ЛЫЖИ корейской сборки. Панасоники малазийской и кажется один даже японский, но могу ошибаться, тк я как-то другу подарил редкую модель - может она была японской. Китайскую сборку не брал ни разу.

Я в 2003 ставил AEG в свою квартиру, примерно в 2015 вспомнил, что его ни разу никто не обслуживал(только сетку я сам раз в год промывал от внутреннего блока), вызвал людей, пришли, посмотрели, позаглядывали во все отверстия, что то меряли. И сказали, что мог бы и не вызывать, ничего там не надо было делать. Так что это сказки, не надо его каждые 2 года обслуживать. На сегодня кондею уже 17 лет, никаких вложений он так и не потянул
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:07

  Santehnik написав:
  flyman написав:3 роки наспішного скирдування, і є 7500уе. і можна брати сміливо 2к..3к в пригороді в розсрочку.

А там вже теж подуріли з цінами.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-sofia-no ... 0%BA%D0%B8
От наприклад в Новосілках залупили 750$ за квадрат. Це в будинку-колодці з опаленням від котлів!
То вже краще Навігатор брати за ці ж гроші.

Або ось:
https://kvartal-parkovy.com.ua/house-5-room-64
Цей комплекс мені подобався, рік тому думав брати там по 11к за квадрат, але тепер вони хочуть майже 16к за квадрат... в 35 км від Києва, в місті де не має електричок (відповідно ніколи не буде хорошо трнаспорту) це перебір.
На жаль, часи коли в приміських містах можна було вигідно купити минули.

так зараз ще по інерції ціни луплять ніби у нас ріст 2019 р
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 4448444944504451
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